Türkiye Kürek Federasyonu – “Büyükler Türkiye Kupası” Haber İlanı

Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük takımların yer aldığı, 27 kulüpten 500’e yakın sporcunun şampiyonluk için kürek çektiği Sakarya’daki yarışlar kıyasıya bir mücadele ile geçildi. Sapanca Gölü’nde düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası yarışlarında Fenerbahçe kupanın galibi oldu.

23-27 Mart tarihlerinde Sakarya’nın Kırkpınar ilçesinde düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası kürek yarışları, farklı kategorilerde yarışan kürek sporcularının mücadelesine sahne oldu. 27 kulübün şampiyonluk için Sapanca Kırkpınar Kürek Tesislerinde bir araya geldiği yarışlarda, toplamda 500’e yakın lisanslı sporcu kupa için kürek çekti. Büyük Erkekler kategorisinde 920 puan alarak yarışları birinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Kupada ikinciliği 690 puanla Galatasaray elde etti. Büyük Kadınlar kategorisinde ise 600 puan alan Fenerbahçe kupanın sahibi olurken, 50 puanda kalan Galatasaray ise ikinci sırada yer aldı.

Şampiyonluk Kupasını Erhan Ertürk verdi.

Bünyesine gerçekleştirilen Akademi Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Federasyon Kupası ile toplamda 500’ü aşkın sporcunun katıldığı organizasyonda, müsabakalarda dereceye giren takım ve sporculara ödüllerini Türkiye Kürek Federasyonu Erhan Ertürk verdi. Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Hizmetleri Başkanı İlhan Şerif Aykaç ve Sapanca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uçar da ödül töreninde yer aldı.

“Hırvatistan’da büyük başarı elde edeceğiz”

Ödül töreni ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Kürek Federasyonu Erhan Ertürk, “Türkiye Kürek Federasyonu olarak uzun süredir hazırlandığımız yarışların sonuna geldik. Bugün takımların heyecanlı yarışlarına tanıklık ettik. Aynı zamanda Milli takımımızın bel kemiğini oluşturacak olan ve Hırvatistan’da ülkemizi temsil edecek olan U17 ve U19 takımı seçmelerini de bu yarışlar esnasında gerçekleştirdik. Bu ekiple birlikte Hırvatistan’da büyük başarı elde edeceğimize inancımız tam.” dedi. Çeşitli kategorilerde madalya ve kupa alan takımları tebrik eden Ertürk, “Bu parkurda mücadele eden, hava şartlarına rağmen arını yoğunu ortaya koyan tüm kürek takımlarını ve kürekseverleri, gösterdikleri yüksek özveri ve azim için kutluyorum.” dedi. Hem izleyicilerin hem de takımların birlik ve beraberlik içerisinde geçirdiği bu yarışların gelecekteki yarışlara örnek olmasını dilediğini vurgulayan Ertürk, “Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ana sponsorumuz Sanmar Denizcilik başta olmak üzere, bu yarışlar boyunca verdikleri destek için emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

Resmi sonuçlara göre Büyükler Türkiye Kupası diğer kategorilerde dereceye girenler ise şu şekilde yer aldı:

BÜYÜKLER TÜRKİYE KUPASI SONUÇLARI

KADINLAR

1. FENERBAHÇE: 600 PUAN

2. GALATASARAY: 50 PUAN

ERKEKLER

1. FENERBAHÇE : 920 PUAN

2. GALATASARAY 690 PUAN

AKADEMİ TÜRKİYE KUPASI

AKADEMİ KADINLAR

1. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ: 150 PUAN

2. KOÇ ÜNİVERSİTESİ: 120 PUAN

3. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 30 PUAN

AKADEMİ ERKEKLER

1.BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ: 150 PUAN

2.ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 100 PUAN

3. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ: 70 PUAN

4. KOÇ ÜNİVERSİTESİ: 68 PUAN

5. TSK SPOR GÜCÜ 50 PUAN

DENİZ KÜREĞİ FEDERASYON KUPASI

DENİZ KÜREĞİ KADINLAR

1. HALİÇ KÜREK: 200 PUAN

2. İZMİT SÜMERSPOR KÜREK: 185 PUAN

3. VİRA DENİZCİLER: 120 PUAN

4. ALTINBOYNUZ: 83 PUAN

5. SİNOP GENÇLİK VE SPOR: 60 PUAN

6. FENERBAHÇE: 50 PUAN

7. ŞİŞECAM ÇAYIROVA: 35 PUAN

8. İSTANBUL KÜREK: 10 PUAN

DENİZ KÜREĞİ ERKEKLER

1. ŞİŞECAM ÇAYIROVA: 273 PUAN

2. İSTANBUL KÜREK: 210 PUAN

3. İZMİT SÜMERSPOR KÜREK: 203 PUAN

4. İDEALTEPE AMATÖR BALIKÇILAR: 116 PUAN

5. HALİÇ KÜREK: 70 PUAN

6. KOMODOR: 70 PUAN

7. SİNOP GENÇLİK VE SPOR: 50 PUAN

8. SAKARYA KÜREK VE KANO: 30PUAN

9. ALTINBOYNUZ: 5 PUAN

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı