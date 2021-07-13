Türkiye, şark tipi tütün üretim ve dış ticaretinde dünya liderliğini koruyor

Türkiye, dünya tütün üretiminde on beşinci sırada, şark tipi (oriental) tütün üretiminde ise dünyada birinci sırada yer alıyor.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Lideri Ömer Celal Umur, tütünün yarattığı ekonomik imkanlar ve sunduğu katma bedel açısından Türkiye iktisadı için değerli bir eser olma özelliğini devam ettirdiğini söyledi.

“2020 yılında ülkemizde toplam 82 bin ton yaprak tütün üretimi yapıldı. Bunun yüzde 90’a yakın kısmı Şark tipi tütünlerden oluşuyor. Bu üretim ölçüsünün yüzde 57’si ve toplam üretici sayısının yüzde 55’i Ege Bölgesinde yer alıyor. Türkiye’de yaklaşık 60 bin aile geçimini tütünden sağlıyor. Tütün ve tütün sanayisi bölümlerinde çalışan nüfus aile bireyleri ile birlikte 1 milyonu buluyor. 2020 yılında 910 milyon dolar ihracat sayısına ulaşan kesimimizde 2021 yılı Ocak-Mayıs aylarında bir evvelki yılla karşılaştırıldığında yaprak tütün ihracatı yüzde 27 azalarak 79 milyon dolar olarak gerçekleştirildi.”

Yaprak tütünde ABD, tütün mamullerinde İsrail birinci sırada

Yaprak tütün ihracatında yüzde 28’lik hisseyle ABD birinci sırada yer alırken, ABD’yi sırayla Endonezya, Belçika ve Polonya’nın izlediğini açıklayan Umur, “Birim ihraç fiyatı birçok tarım eserine nazaran hayli yüksek olan yaprak tütünün ülkemize döviz katkısı hayli yüksek. Ülkeler itibariyle tıpkı devrin tütün mamulleri ihracatı incelendiğinde, birinci 3 ihraç pazarımızın İsrail, Irak ve Türkmenistan. Bilhassa Türkmenistan’a ihracatımız bir evvelki yıla oranla yaklaşık 10 kart artarak 8 milyon dolara ulaştı. Toplam 192 milyon dolarlık tütün mamulleri ihracatımızda, en kıymetli pasta hissesini 117 milyon dolarlık ihracatla sigaralar alıyor. Tütün mamulleri ihracatında çoklukla milletlerarası firmaların alım siyasetlerine nazaran pazarlar değişkenlik gösteriyor.” dedi.

Sürdürülebilir üretim ve ihracat için çalışma kümesi oluşturuldu

Ömer Celal Umur, 2020 yılında en fazla artışın görüldüğü tütün mamulleri kaleminin ise bir evvelki yılla karşılaştırıldığında yüzde 46’lık artış başarısı yakalayan nargile tütünleri olduğuna değindi.

“Ocak-Mayıs 2021 devrinde 30 milyon dolar bedelinde ihracat geliri sağlayan nargile tütünlerinin artışını son yıllarda dünyada nargileye olan talebin artışına bağlayabiliriz. 2021 yılı boyunca mevcut pazarlardaki pazar hisselerimizi geliştirirken, potansiyel pazarlarımıza yeni ülkeler eklemek ismine çalışmalarımız olacak. 2021 yılında sürdürülebilirlik tüm dünyanın olduğu üzere bizim de gündemimizde epey geniş bir yer tutacak. Yaprak tütün ticaretinde sürdürülebilir üretim ve ihracatın sağlanması hedefiyle Birliğimiz üyesi yaprak tütün ihracatçısı firmalarının temsilcilerinin iştirakiyle sürdürülebilirlik çalışma kümesi kuruldu.”

Üretim, etraf, altyapı, işgücü, su kullanımı üzere alanlarda toplumsal sorumluluk projeleri

Umur, tütün tarımı ile ilgili çeşitli mevzularda tahlil ve proje tekliflerinin görüşüleceği çalışma kümesinde; üretim, etraf, altyapı, işgücü, tütün tarımında su kullanımı üzere alanlarda çeşitli toplumsal sorumluluk projelerinin oluşturulacağını kelamlarına ekledi.

“Sürdürebilirliğin üretimden ihracata kadar her alanda tartışılmaz bir bahis haline geldiği günümüzde, yaprak tütün tarımı ve ihracatının doğayı en seviyede tesir ederek, sürdürülebilir bir üretim ekosisteminde sağlanabilmesi için, çalışma kümesinden çıkarak hayata geçecek fikirler büyük ehemmiyet taşıyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı