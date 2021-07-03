Türkiye siber güvenlik ambargosuna karşı ne yapmalı?

Son devirde Türkiye’ye karşı artan siber savunma ambargoları, yerli siber güvenlik tahlillerinin yaygınlaşması ismine bir fırsat olabilir. Yerli siber güvenlik tahlillerinin kamuda ve özel kesimde yaygınlaşması ile ilgili öncelikli adım ise kritik siber güvenlik tahlillerinin yerli buluta taşınması ile bilgilerimizin Türkiye’de kalması. Keepnet Labs de tamamını Türkiye’de geliştirdiği siber güvenlik tahlillerini yerli buluta taşıyarak dataların ülkemizde kalmasını sağladığı üzere, güvenliği de her şartta artırıyor.

Teknolojinin yaygınlaşması ile çevrimiçi olarak, elektronik aygıtlarla hata işlenme oranı giderek artıyor. Bilhassa taşınabilir aygıtların incelenmesi bilişim hatalarının tahlile kavuşturulmasında son derece değerli bir rol oynuyor. Bu iş için isimli bilişim firmaları tarafından geliştirilen pek çok yazılım olsa da teknoloji üreticileri de aygıtların güvenliği için yeni tedbirler almaya devam ediyor.

Hatalıların aygıtlarını incelemede isimli bilişim yazılımları tahlil sunuyor

Amerikan Federal Araştırma Ofisi (FBI) 2015’te de ABD’nin San Bernardino kentinde 14 kişinin öldürüldüğü terör taarruzunda saldırganlardan birinin şifreli telefonundaki bilgilere erişmek için Apple’ın kapısını çalmış ve “hayır” karşılığı aldıktan sonra İsrailli Cellebrite firmasına başvurmuştu. FBI taşınabilir aygıtlarının imajlarının kopyalarının alınmasını sağlayan firmaya 1 milyon dolardan fazla ödemişti. Geçtiğimiz yıl FBI, Amerikan deniz üssünde silahlı hücum düzenleyen bireye ilişkin iki telefonda bulunan dataları istemek için bir kere daha Apple’a başvurdu. Ancak Apple, iş birliği yapmayı yeniden reddetti. Mahkemeye taşınan olay, bilişim hataları ile teknoloji dünyası ortasındaki data kapalılığı savaşını yine alevlendirdi.

Bu ve gibisi hadiseler şifreli telefonlardaki bilgilerin elde edilmesi için üretilen isimli bilişim yazılımlarının ehemmiyetini ortaya koyuyor. Öte yandan telefon modelleri çok süratli güncellendiği ve her çıkan model ile şifrelerinin kırılmasının tekrar başlayan bir süreç olduğunu hesaba kattığımızda, bu alanda yazılım geliştirme konusunda sert bir rekabetin olduğunu da söylemek mümkün.

Siber ambargolar, Türkiye için ne birinci ne de son olacak

Tüm dünyada olduğu üzere ülkemizde de bilişim hatalarında kritik rol oynayan bu yazılımları geliştiren iki dünyaca ünlü firmanın son periyotta Türkiye’ye yazılım satışını durdurmaları gündeme geldi. Bu firmalardan biri Türkiye’de Emniyet, Jandarma ve İsimli Tıp Kurumu’nun incelemeler için yaygın olarak kullandığı İsrailli Cellebrite. İsrail’in Türkiye’yi ihraç listesinden çıkarması ile Cellebrite, Türkiye’ye yazılım satmama kararını aldı.

Mevzuyu pahalandıran Keepnet Labs Türkiye Ülke Müdürü Erdinç Balcı, “Bu gelişmeler aslında Türkiye’nin başına ne birinci kere geliyor ne de son olacak. Örneğin Cellebrite’nin aldığı bu ambargo kararına benzeri biçimde İsveçli MSAB (Micro Systemation AB), 15 Temmuz sonrasında teknoloji ihracatını kısıtlayan Wassenaar Düzenlemesi’ni münasebet göstererek Türkiye’ye yazılım satışını durdurdu. Bu örneklerde hukuk süreçlerinin aksayışını etkileyebilecek durumlar karşımıza çıkıyor, fakat siber güvenlik yazılımları birçok kritik dal için hayati ehemmiyet taşıyor. Yerli siber güvenlik tahlillerinin değeri de bu noktada bir defa daha anlaşılıyor. Türkiye’deki kamu ve özel kurumların yerli tahlillere yönelmesi ülkemizdeki dalı büyütmenin yanı sıra, ehemmiyet taşıyan süreçlerin sekteye uğramaması ve kritik bilgilerin ülkemizde kalması açısından da yük verilmesi gereken bir konu” dedi.

Hem kurumları hem de özel şirketleri olumsuz etkileyebilir

Siber ambargolar, bir ülkedeki kamu hizmetlerini aksatmak yahut güvenilirliğini azaltmak ismine dijital çağın siber savaş gerçeğinin kıymetli bir kesimi. Siber ambargoların sebep olduğu sıkıntılar hem kurumları hem de özel şirketleri olumsuz etkileyebilir. Kurumların işlerlikleri ziyan görebileceği üzere, bu kurumlardan hizmet alan diğer kurumların ya da bireylerin huzur ve refahının yanı sıra, maddi ziyanlar görmesine de sebep olabilir. Bu durumun farkında olan ülkeler kendi siber ordularını kurma çabasındalar. Hem savunma hem de bilgi sızıntılarına karşı yerli siber güvenlik tahlilleri ile yola çıkmak büyük değer arz ediyor. Bu bağlamda, son periyotta Türkiye’ye uygulanan siber ambargolar huzursuz edici olsa da bu durumu ülke olarak yerli tahliller için fırsata çevirme ismine pahalandırmak mümkün.

Keepnet’in yerli bulut tahlilleri dataların ülkemizde kalmasını sağlıyor

Siber güvenlik tahlillerini Türkiye’de geliştiren ve Yerli Malı sertifikasına sahip olan Keepnet Labs, tamamını Türkiye’de geliştirdiği siber güvenlik tahlillerini geçtiğimiz aylarda yerli buluta taşıdı. Keepnet Labs böylelikle artık Türkiye’deki bulut sistemiyle kolay kolay ulaşılabilir ve her yerden kullanılabilir güvenlik tahlilleri sunuyor.Keepnet Labs’in siber güvenlik tahlilleri, finans, sigorta, güç, havacılık ve kamu üzere alanlarda hem sistem ve kullanıcı güvenliğini artırıyor hem de yasal gerekliliklerle uyumluluk sağlıyor. Tam yedekli altyapı üzerinde ve SLA kaideleri dahilinde 99,99 oranında “uptime” garantisi sunan Keepnet Labs bulut hizmeti, SSL şifrelemesi, IP adreslerine özel erişim kısıtlaması özellikleriyle bilgilerin en sıkı biçimde korunmasını sağlıyor.

Yerli siber güvenlik tahlillerinin kamuda ve özel bölümde yaygınlaşması ile ilgili öncelikli adım kritik siber güvenlik tahlillerinin yerli buluta taşınması ile bilgilerimizin Türkiye’de kalması. Yabancı menşeli siber güvenlik tahlilleri, güvenlik incelemesi ismi altında kimi lokal ve irtibat datalarını yurt dışındaki sunucularında incelemeye alması üzere durumların birden fazla vakit gözden kaçtığını düşündüğümüzde bu alanda yerli tahlilleri kullanmanın ne kadar kritik olduğu bir sefer daha ortaya çıkıyor. Yerli bulut tahlilleri, kurum içindeki sistemlere nazaran daima şimdiki kalma avantajı sağlarken, şirketlerin iç ağından ya da eserlerin konseyi olduğu sunuculardan kaynaklanan problemlerin tahlilleri aksatması ihtimalini da büsbütün ortadan kaldırıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı