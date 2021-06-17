Türkiye Sigorta 2021 yılında da hız kesmiyor

2021’in birinci dört ayı prestijiyle 4 milyar 36 milyon 509 bin 267 TL toplam üretim ve yüzde 14,75 pazar hissesi ile liderliğini sürdüren Türkiye Sigorta, Türkiye’nin stratejik yatırımlarına teminat sunmaya devam ediyor.

Kamuya ilişkin 6 sigorta şirketinin tek çatı altında birleşmesiyle doğan Türkiye Sigorta için 2021 gayelerinin sigorta ve emeklilik dalında liderliği sürdürmek olduğunu belirten Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Remzi Duman; 2 bin 578 çalışanı, 7 bin 664 dağıtım ağımızla 38 bölgede 11,6 milyon müşterisine nitelikli hizmet sunan bir aile olduklarının altını çizdi.

Ülkemizin yatırımlarına tam dayanak

Türksat uyduları, Fatih, Yavuz ve Yasal Sondaj Gemileri, Oruç Reis Gemisi ve Tuna 1 kuyusu teminatlarının akabinde, Türkiye için büyük bir müjde manası taşıyan Amasra 1 kuyusuna da teminat sunmaktan memnun olduklarını belirten Duman, alanında uzman grup arkadaşlarıyla bir arada bedel yaratacak çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

İstikrarlı ve sürdürülebilir büyüme maksadıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Duman kelamlarına şöyle devam etti; “İlk 4 aylık bilgilerimiz amacımız doğrultusunda ilerlediğimizi gösteriyor. Hayatdışında birinci 4 ay prestijiyle 4.036.509.267 TL toplam üretim ve yüzde 14,75 pazar hissesi ile liderliğimizi sürdürüyoruz. Hayat tarafında ise Türkiye Hayat Emeklilik 1.148.561.224 TL toplam üretim ve yüzde 22,88 pazar hissesi ile 2021’nin birinci dört ayına adeta damga vurdu. Kaza branşında 162.877.032 TL toplam üretim ve yüzde 22,44, hava araçları branşında 22.691.638 TL toplam üretim ve yüzde 44,12 pazar hissesi ile bu yılın dört ayını başkan tamamladık. Alışılmış biliyorsunuz içinden geçtiğimiz global salgın sürecinin yanında yaşadığımız doğal afetler de sigortacılığın değerini bir defa daha hepimize hatırlattı. Yılın birinci dört ayındaki yangın ve doğal afetler branşındaki duruma baktığımızda 664.859.256 TL toplam üretim ve yüzde 16,11 pazar hissesi ile Türkiye Sigorta olarak liderliğimizi sürdürdük”.

“Genel ziyanlar branşında da 1.785.809.498 TL toplam üretim ve yüzde 39,49 ile başkan pozisyonundayız. Tarım sigortaları konusu yeniden kıymetli bir başlık. Devlet takviyeli tarım sigortaları branşında 1.635.751.238 TL toplam üretim ve yüzde 53,30 pazar hissesi ile birinci sıradayız. Mühendislik sigortaları branşında da 116.510.660 TL toplam üretim ve yüzde 9,54 pazar hissesi ile 2021’in birinci 4 ayını önder tamamladık. Üretim ve karlılıkta sürdürülebilir liderlik ve global sigorta şirkleti olma gayesiyle faaliyetlerimizi sürdürüyor, bu yılın önümüzdeki dilimini de başkan olarak kapatmak için çalışıyoruz”.

Havacılık ve Güç alanlarında Türkiye Sigorta farkı

Güç konusunun gerek ülke iktisadı gerek sigorta kesimi açısından Türkiye Sigorta’nın kurulduğu günden bu yana üzerine titrediği bir alan olduğuna dikkat çeken Duman; Hidroelektrik, Güneş Gücü, Jeotermal ve Rüzgâr Gücü üzere yenilenebilir güç santrallerinin şurası güç güç içindeki hissesinin yüzde 50’leri geçtiğini belirtti. Remzi Duman; “Türkiye Sigorta olarak güç yatırımlarına teminat sağlayarak piyasa yapan rollerimiz sürecek. Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl prim tarafında yüzde 18’lik büyüme sağladık. Havacılık tarafında toplam 283 milyar 492 milyon 334 bin 98 TL net prim meblağımız ile yer aldığımız her alanda en güçlü halde hizmet vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı