Türkiye Sigorta ve Türkiye Emlak Katılım Bankası güçlerini birleştirdi

Türkiye Sigorta ve Türkiye Emlak İştirak Bankası beş yıllık münhasır acentelik muahedesi yaptı. Bu iş birliği ile; Türkiye Sigorta’nın iştirak sigortacılığı asıllarına uygun elementer, hayat sigortaları ve emeklilik eserleri 5 yıl boyunca Emlak İştirak Bankası şubelerinden satın alınabilecek.

Türkiye Sigorta hizmet ağını gerçekleştirdiği iş birlikleriyle zenginleştiriyor. Kurum, Türkiye Emlak İştirak Bankası ile iştirak sigortacılığı temellerine uygun eserlerin satışı için beş yıllık münhasırlık muahedesi yaptı. Türkiye Emlak İştirak Bankası beş yıl boyunca iştirak sigortacılığı eserlerinin satışını şubeleri kanalıyla yapacak.

22 Haziran tarihinde düzenlenen iş birliği imza merasimine Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, Emlak İştirak Genel Müdürü Nevzat Bayraktar ile iki kurumun yöneticileri katıldı.

“Türkiye Sigorta olarak hayata bedel katmak için çalışıyoruz”

Merasimde iş birliğine ait görüşlerini paylaşan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli Yeni İktisat Programı’nda (2021-2023) öncelikli husus olarak belirtilen iştirak sigortacılığı konusunda kıymetli adımlar attıklarını, bu alanda Emlak İştirak Bankası ile iş paydaşlığı yapmaktan memnunluk duyduklarını söyledi. Benli; “Beş yıllık münhasır acentelik mutabakatı yaptık. Entegrasyon süreçlerinin de tamamlanmasıyla tüm şubelerde üretime başlandığının muştusunu vermek isterim. Türkiye markasını kurumlarının isimlerinde taşıyan böylesine güzide iki firmanın büyük değer atfettiğimiz iştirak sigortacılığı alanında güç birliği yapmasını çok pahalı buluyorum. 2009 yılından bu yana ülkemizde iştirak sigortacılığı yapılıyor ve dal prim üretimi içindeki hissesi yüzde 5’e ulaşmış durumda. Her fırsatta bu alanı daha ileri taşıma çabasında olduğumuzun altını çiziyorum. Türkiye Sigorta olarak hayata daha fazla kıymet katmak için çalışıyoruz. İş birliğimizde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, iş birliğimizin dalımız ve kurumlarımız için güzel uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Zaman tasarrufu sağlayacağız”

Türkiye Sigorta ile iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti lisana getiren Emlak İştirak Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “Katılım Finans prensiplerine uygun sigorta eserlerini müşterilerimize sunuyoruz ve bunu ülkemizin en değerli sigorta kuruluşlarından olan Türkiye Sigorta’nın eserleriyle gerçekleştiriyor olmaktan da memnunluk duyuyoruz. Türkiye Sigorta ile gerçekleştirilen entegrasyon kapsamında bankamız ismine daima olarak kullanılabilecek bir sistem oluşturmayı amaçlıyoruz. Müşterilerimiz özelinde veri oluşturulması ve tekrardan çalışma fırsatı yakalayabileceğimiz bir yapının hayata geçmesini hedefliyoruz. Bunun yanı sıra müşterilerimiz ve bankamız ismine vakit tasarrufu sağlayacağımıza inanıyoruz. Oluşturulan veri Türkiye Sigorta ile koordineli gidiyor. Mutabakat özelinde müşterilerimize problemsiz ve en süratli formda hizmet vermeyi planlıyoruz. Örneğin sigorta eserlerinde müşterilerimize mecburî tutulan DASK için yeni yaptığımız muahedede anında hizmet alınması ile önemli müşteri memnuniyetini sağlamayı hedefliyoruz. Yapılan iş birliğinin banka, sigorta kesimine ve ülkemize güzel ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı