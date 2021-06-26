Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, sözleşme yeniledi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş, kurumsal idare unsurlarına ahenk derecelendirmesi kontratını yeniledi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, banka ile SAHA Kurumsal İdare ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş ortasında 19.06.2020 tarihinde imzalanan kurumsal idare prensiplerine ahenk derecelendirmesi mukavelesinin 19.06.2021 tarihinde sona ereceği, ismi geçen şirket ile banka ortasında yenileme kontratı yapıldığı, kontratın 18.06.2022 tarihine kadar geçerli olacağı duyuruldu.

Hibya Haber Ajansı