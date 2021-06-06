Türkiye Tasarım Vakfı BEDA’da Kalıcı Üye Oldu

Avrupa’nın dört bir yanından profesyonel tasarım kuruluşlarını bir ortaya getiren BEDA (The Bureau of European Design Associations)’nın 28 Mayıs’ta düzenlenen olağan Genel Kurulu’nda Türkiye’deki tek üyesi olan Türkiye Tasarım Vakfı’nın kalıcı üyeliği oy birliği ile katılaştı.

1969 yılında kurulan ve Avrupa’da yaklaşık 26 ülkeden 51 üyeye sahip olan BEDA, dizayndaki multidisipliner ve inovatif yaklaşımın Avrupa’da büyümesinde ve gelişmesinde çok değerli rol oynamaktadır. BEDA’nın Avrupa’da tasarım algısını güçlendirmek, tasarım ağını genişletmek, şimdinin ve geleceğin dizaynlarına takviye olmak üzere vizyonlarını Türkiye’de yansıtan Türkiye Tasarım Vakfı, üyeliği ile sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da çalışmalarına devam ederek, milletlerarası ölçekte de paydaşlarının olmasına katkı sağlıyor.

Kendi ülkelerinde tasarım alanında etkileyici çalışmalar yapan BEDA üyeleri, birlikte çalışarak bilgi ve hünerleri paylaşıyor ve Avrupa’nın giderek daha akışkan ulusal sonları içinde, karşılıklı yarar sağlayan projeler üzerinde iş birliği yapıyor.

Tasarım odaklı yaklaşım ile Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen Türkiye Tasarım Vakfı, genç tasarımcıların gelişmesine takviye olurken, nitelikli dizaynın üretilmesine de yer hazırlıyor. Kurulduğu günden bu yana daha âlâ bir dünya için tasarım farkındalığını artırma maksadıyla ilerleyen Türkiye Tasarım Vakfı, BEDA üyeliğinin katılaşması ile bu amacına bir adım daha yaklaşarak küresel çapta ülkemizi temsil etmeye devam ediyor.

2021 Genel Kurulu’nda BEDA Üyeliği katılaşan tasarım tertipleri;

Türkiye Tasarım Vakfı (Türkiye)

Esad-idea (Portekiz)

Institute of Designers in Ireland (İrlanda)

Institute Franҫais du Design (Fransa)

Media Dizajn (Polonya)

Association de Valesens (Fransa)

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı