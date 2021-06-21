Türkiye Tasarım Vakfı Finlandiya Merkezli “Arkki’’nin Eğitimlerine Başlıyor

Türkiye Tasarım Vakfı, dünyada eğitim alanında önde gelen ve 4-19 yaş aralığındaki çocukların ve gençlerin, mimarlık ve tasarım yoluyla inovatif maharetlerini keşfettikleri ve geliştirdikleri bir yaratıcı eğitim okulu olan Finlandiya temelli “Arkki” eğitim programlarına yaz devri itibariyle başlıyor.

1993 yılında 3 mimar tarafından kurulan “Arkki”, Finlandiya Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından dünyaya tanıtmak ismine onaylandı. WISE 2020 Ödülleri’nde finalist seçilen Arkki, “Anlamlı Çocuk Katılımı” kategorisinde UNICEF CFCI2019 İlham Ödülü’nü kazanırken, birebir vakitte İtibarlı Hundred 2020 Global Koleksiyon’a, eğitim alanında önde gelen ve ilham veren kurum olarak girmeyi de başardı.

Arkki, 27 yılda 50’den fazla ülkede 25.000’den fazla çocuğa ve gence yönelik binlerce eğitim ve atölye düzenledi.* Haftalık yaratıcı eğitim müfredatıyla Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, Tayland, Vietnam ve Yunanistan olmak üzere 6 ülkede faaliyet gösterirken, 2021 itibariyle Arkki global ağına Türkiye, Çin ve Hırvatistan da dahil olacak.

Arkki, STEAM (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve mimarlık) yaklaşımındaki “A” harfiyle hem sanatı (Arts) hem de mimariyi (Architecture) birebir potada harmanlayıp, beşeri ve toplumsal

bilimleri de bütünleştirerek mimari ve tasarım projeleri vasıtasıyla yaratıcı eğitim veriyor. Mimarlık, mimarlık aktiflikleri aracılığıyla STEAM eğitimi için sonsuz imkanlar sunuyor.

Arkki, yeni ve yararlı fikirler üretme yeteneği olarak tanımlanan yaratıcılığın hayatın her alanı için geçerli olduğunu savunarak ‘Neden Yaratıcı Eğitim?’ sorusuna karşılık veriyor. NE öğrenileceğini (ezberleme) değil, NASIL öğrenileceğini öğrenmek (öğrenmeyi öğrenme) yaklaşımı ile yarının yaratıcıları olan bugünün çocuklarının potansiyellerini keşfetmelerine, geleceğin yaratıcı başkanları olmalarına ve insanlığın gördüğü karmaşık problemleri çözmelerine yardımcı oluyor.

Arkki’nin yaratıcı eğitim müfredatı, 10’ar projeden oluşan ve yaş farklılıkları göz önünde bulundurulan 15 adet modülden oluşuyor. Yaratıcı eğitim modüllerine ek olarak Arkki, geniş bir atölye yelpazesi sunuyor. Atölye çalışmaları, yaratıcı ve uygulamalı bir öğrenme süreci sunarak çocukların ve gençlerin tasarım odaklı düşünme ve sorun çözme marifetlerinin gelişmesine katkı sağlıyor.

Arkki, dünya çapında çocuklara ve gençlere tasarım odaklı düşünmeyi yaratıcı eğitimle geniş bir müfredatta sunan tek örnek olma özelliği taşıyor.

*City of Helsinki 2020 datalarına nazaran

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı