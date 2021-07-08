Türkiye yeşil enerjide üretim ve tedarik üssü olmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakat kapsamındaki öncelikli alanlardan bir tanesi güç sisteminin dekarbonizasyonu. Bu dönüşümü de yenilenebilir güç üzerine inşa ediyor.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Güneş Gücü Sanayicileri ve Sanayi Derneği ile birlikte çevrimiçi düzenlediği “Geleceğimiz Güneşimiz” seminerinde; Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ahenk sürecinde güneş gücünün rolü, güneş gücünün yeni uygulama alanları ve bu yatırımların finansmanı üzere bahisler tartışıldı.

Sanayi kesimi, elektrik tüketiminde yüzde 45’le birinci sırada

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Lideri Jak Eskinazi, yüzde 85’i fosil yakıtlara dayalı olan global güç sisteminin iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının yüzde 70’inden fazlasından sorumlu olduğunu açıkladı.

“Sanayi dalı, elektrik tüketiminde yüzde 45’le birinci sırada yer alıyor. Kömür, sıvı yakıt ve doğalgazdan üretilen elektrik, toplam üretimimizin yüzde 56’sına tekabül ediyor. Yenilenebilir güç ve atıklardan elde edilen elektrik üretimimiz geçen on yılda on kattan fazla artış göstermiş. Ancak buna karşın, toplam elektrik üretimimizdeki hissesi yüzde 17 düzeylerinde. Hala elektrik üretimimiz kıymetli derecede fosil yakıtlara bağlı. Özcesi, iklim değişikliği ile uğraşta ise en büyük hisse biz sanayicilere düşüyor. Bu mevzuda Paris Mutabakatı üzere çok değerli adımlar atıldı.”

Sürdürülebilir kalkınma EİB’in ana gündemi

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2020 yılını ‘Sürdürülebilirlik Yılı’ ilan ettiğini açıklayan Jak Eskinazi, 2021 yılında da birebir formda çalışmalarına devam ettiklerinden bahsetti.

“Tüm üyelerimize sürdürülebilirlikle ilgili bilgilendirici bültenler iletiyoruz. Küresel Compact’a Türkiye’den üye olan, “Sıfır Atık Projesi”ne üye olan birinci İhracatçı Birliği olduk. “EİB Sürdürülebilirlik Günleri” ismi altında çok kapsamlı bir eğitim serisi düzenledik. AB Yeşil Mutabakatı’na ahenk süreci üzere birçok mevzuyu irdeliyoruz, şimdiki gelişmeler hakkında üyelerimizi bilgilendiriyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki dallar, sürdürülebilir ve etrafa hassas üretimi, Ticaret Bakanlığı takviyesiyle gerçekleştirilen Sürdürülebilir Ur-Ge projeleriyle artıracak. Hazır giysi bölümü ile başladığımız çalışmalarımızdan çok başarılı sonuçlar elde ettik.”

Gücün sürdürülebilir bir formda üretimi ve tüketimi hepimizin geleceği

Yenilenebilir Güç Ekipmanları İhracatçıları Birliği’nin kurulmasıyla ilgili değerlendirmelerin devam ettiğinin bilgisini paylaşan Jak Eskinazi, “Yenilenebilir güç kaynaklarına yapılan yatırımların ve teşviklerin artırılması, ve Türkiye’nin toplam elektrik üretimindeki hissesinin artmasını istiyoruz. Tükenmeyen, ucuz, emniyetli, etraf dostu, yerli ve yenilenebilir güçler önceliğimiz olmalıdır. Gücün sürdürülebilir bir formda üretimi ve tüketimi hepimizin geleceğidir.” dedi.

Asya pazarı toplam hissesini yüzde 61 düzeyine çıkardı

Dünyada ve Türkiye’de, güneş gücü santrallerine yapılan yatırımlar yıldan yıla, süratli bir halde arttığına değinen Türkiye İhracatçılar Meclisi Lideri İsmail Gülle şöyle devam etti:

“Ülkemiz yıllık 2 bin 741 saat toplam güneşlenme mühleti ve yıllık toplam bin 527 kilowatt saat gelen güneş gücü bedeli ile, kıymetli bir güneş gücü potansiyeline sahiptir. 2020 yılında, fotovoltaik pazarının genel durumunu incelediğimizde, Çin 253,4 gigawattlık toplam kapasitesiyle tepede yer alırken, Avrupa Birliği 151,3 ABD 93,2 gigawattlık kapasiteleriyle birinci 3 ülke ortasında yer aldı. Avrupa Birliği ülkeleri ortasında Almanya 53,9 gigawattlık kapasitesiyle tepede yer alıyor. Bu 3 ülkenin 2020 yılında da yatırımlarında sürat kesmeyerek yıllık bazda en çok kapasite artışı gerçekleştiren ülkeler olmasıdır. Bilhassa Çin’in öncülüğünde Asya Pasifik’teki yatırımlar, epey değerli düzeylere gelmiş durumda. O denli ki, 2020’de Asya pazarı toplam hissesini yüzde 61 düzeyine çıkarmayı başardı.”

Türkiye’nın fotovoltaik kaynak kullanımı AB ortalaması ile tıpkı

Gülle, ülkemizde 2020 yılında pandemiye karşın 1 gigawattlık suram gerçekleştirildiğini fotovoltaik üretimin elektrik talebine katkısının, artan güç muhtaçlığını da göz önüne aldığımızda her geçen gün daha da kıymet kazandığını şöyle örnekliyor:

“2020 yılında, Honduras elektrik talebinin yüzde 13’ünü, Avusturya yüzde 10,7’sini, Almanya yüzde 9,7’sini ve Türkiye yüzde 5,9’unu fotovoltaik kaynaklardan karşıladı. Ülkemiz, toplam güç talebine fotovoltaik kaynaklarla yanıt verme noktasında 2020 yılında on dördüncü sırada yer aldı. Avrupa Birliği ortalaması ile yaklaşık olarak birebir pahası yakalamamız kıymetli bir muvaffakiyet olarak öne çıkarken, AB’ye kıyasla potansiyelimizin çok daha fazla olduğunu unutmamamız gerekiyor.”

Yeni YEKA geliyor: Türkiye yenilenebilir güçte merkez olmaya hazırlanıyor

Ülkemizde güneş gücü sistemlerinde kullanılan çelik yapı, kablo, trafo kesici, panel, panelin hücresi üzere eserler artık üretilmekte ve ihracat noktasında da önemli hisseler aldığını açıklayan GENSED Güneş Gücü Sanayicileri ve Sanayisi Derneği Lideri Halil DEMİRDAĞ, “İzmir’den olan bir şirketimiz şu anda dünyanın en büyük projelerine çelik yapı göndermekte. YEKA projemiz ile Türkiye’de endüstricinin evvelden bahsettiği yeşil güç değerlidir imajını değiştirdik. Bunun birçok sebebi var. Dünyadaki teknolojik ucuzlamalar, teknolojik gelişmeler ve ülkemizde bunun bir dal haline gelmiş olması ve birçok maliyetin artık önemli olarak azalması. Daha geniş iştirak olması için yeniden 50 MW daha 100 MW üzere bir beklentiyle yeni YEKA yapılacak. Bölüm olarak ülkemiz için çok rekabetçi fiyatlar verebileceğiz.” dedi.

Güneşten elektrik üretiminde Avrupa’da 6’ıncı sıradayız

Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Lideri Mustafa Yılmaz, Türkiye’nin Avrupa’da ve dünyada son yıllarda en süratli güneş panellerini, güneş santrallerini kuran ülkeler ortasında üst sıralarda yer aldığını söyledi.

“Çünkü 10 bin megavatları zorluyoruz. Son 5 yılda konseyi gücümüz 22 kat arttı. 2005 yılında 295 megavatken bugün lisanslı ve lisanssız GES’imiz 7 bin megavatın üzerinde, 8 bini zorluyoruz. 2021’in birinci başında yarım milyar kilowattın üzerinde üretimimiz güneş kaynaklarıyla gerçekleşti. Güneşten elektrik üretiminde Avrupa’da 6’ıncı sıradayız. Maliyetlerin düşmesi bizim yatırımlarımızı olumlu etkileyecek ve Türkiye’nin bir panel üretim üssü olması konusunda avantajlar sağlayacak. Yurt çapında bir güneş seferberliği başlatmalıyız.

Güneş gücünde arazi kurulumları

Yılmaz, “Arazi kurulumlarıyla ilgili kısıtlamayı çatıları teknik sebeplerle müsait olmayan bireyleri göz önünde bulundurarak evvel kanun daha sonra da yönetmelik değişikliğiyle genişlettik. Artık tüm gerçek ya da hukuksal bireylerin tıpkı dağıtım bölgesindeki tüketimleri için birebir ya da farklı ölçüm noktasında arazi kurulumları da gerçekleştirilecek. Elektrik üretimi çok yüksek olan çimento, maden, otelcilik bölümleri iletim düzeyinde bu yatırımlarını gerçekleştirecek.” dedi.

Türkiye’nin kapasite kullanım oranı yüzde 80’lerde

Global iklim değişikliğinin ekonomik maliyetinin 2030’a kadar yıl 300 milyar dolar, 2030’dan sonra ise her yıl 500 milyar dolara ulaşacağı, toplamda 2050 yılına gelindiğinde 8 trilyon dolar kayıpla karşı karşıya olunacağı öngörüsünü paylaşan TBMM San. Tic. Güç, Alışılmış K., Bilgi ve Teknoloji Komitesi Lideri Ziya Altunyaldız, “Çin, Hindistan ve ABD’den sonra dünyanın 2050’lerde dünyanın dördüncü ekonomik büyüklüğüne muadil olduğunu görüyoruz. İklim değişikliğinde en fazla karbon üreten alan güç tüketiminde kullanılan tedariktir. Üreticiyle güç tedarikçilerini bir ortaya getiren bu toplantı çok değerli. Türkiye üretim kapasitesinde kıymetli bir noktada, kapasite kullanım oranları yüzde 80’lerde.” diye konuştu.

Coğrafyanın tedarik ve üretim merkezi haline geleceğiz

Altunyaldız’a nazaran yeni periyotta direkt yabancı sermayenin çekilebilmesi, güç kaynaklarının yeşil dönüşüme uygun bir biçimde yenilenebilir kaynaklara yönelmesiyle direkt bağlı.

“Yeşil dönüşüme süratli adapte olursak ve yenilenebilir kaynaklarla güç üretirsek o kadar çok yatırım çekip, başta Avrupa olmak üzere etrafımızdaki coğrafyanın tedarik ve üretim merkezi haline geleceğiz. Türkiye yenilenebilir güçte toplam elektrik gücündeki konseyi gücün yüzde 50’sine ulaştık. Karapınar Güneş Güç Santrali tamamlandığında dünyanın en büyük güneş güç santrali olacak.”

Açılış konuşmaları sonrasında GENSED Mevzuat Kurulu Lideri Av. Dr. Hasret Döğerlioğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı birinci oturumda; İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, Ticaret Bakanlığı Memleketler arası Bağlantılar ve Muahedeler Gn. Md. Yrd. V. Bahar Güçlü, EPİAŞ Mevzuat ve Ahenk Müdürü Derya Erbay, LIFE GÜÇ Yönetici Ortağı Ramazan Aslan, AB Yeşil Mutabakat’ın Türkiye’ye tesirlerini ele aldı.

EİB Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz’ın moderatörlüğünü yaptığı ikinci oturumda ise Güneşte Yeni Uygulama Alanları ve Finansmanı; GARANTİ BBVA Sürdürülebilir Finansman Direktörü Gizem Çelik, DENİZLEASİNG Kurumsal, Tic. Satış ve Proje Finansmanı İdaresi Kısım Müdürü Başar Yılmaz, PUNTEKS Dokumacılık Makina Sanayi Tic.A.Ş. İdare Heyeti Lideri Gürhan Kanlı, MEDAŞ Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Yenilenebilir Güç ve Tesis Kabul Müdürü İlkay Yüksel kıymetlendirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı