Türkiye’de bir ilk: Aleyna Tilki ve TikTok Fenomenleri Bir Arada!

Türkiye’de müzik dalının yıldız ismi, yaptığı tüm işlerle muvaffakiyet ve rekora koşan Aleyna Tilki, dünya yıldızları yolunda bir unsur daha imza atıyor. Bir müzik starını, dünya yıldızlarının son yıllarda sıkça mesleklerinde kullandıkları, gençlerin favori toplumsal medya uygulaması TikTok’un fenomenleriyle birinci sefer bir ortaya getiren reklam sineması çekimlerinde eğlenceli anlar yaşandı.

Aleyna Tilki, yeni reklam sinemasında TikTok fenomenleriyle birlikte rol alıyor. Bir müzik starı ve TikTok fenomenleri, bir reklam için Türkiye’de birinci kere birlikte kamera karşısına geçiyor. Aleyna Tilki’li reklam, 6 aylık bir çalışmanın sonucu olarak hayata geçecek. Aleyna, bu projede de yeni bir rekora koşmayı planlıyor.

Kamera önü kadar gerisinde da genç isimleri barındıran reklam sineması çekimlerinde, eğlenceli anlar yaşandı

Reklam sinemasında ünlü TikToker’larla yer alan Aleyna Tilki, “DİMES’in yeniliklere açık ve yerli bir firma olmasını seviyorum, esaslı lakin birebir vakitte renkli, genç bir marka. Benim de severek yurt dışında tükettiğim eserleri çıkarttılar ve artık bu iki yenilikçi eser ortasında seyircilerimiz tercihini yapacak” dedi.

Aleyna Tilki, projeyle ilgili kelamlarına şöyle devam etti: “Projede TikToker bir takımla bir arada profesyonel disiplinle çalışıyoruz, biçimlerini ve gerçekliklerini sevdim ve reklamı çekerken çok eğlendik.

Reklam sinemasında Aleyna Tilki’ye, 7.6 milyon takipçiye sahip mavi tikli TikTok fenomeni Cemre Solmaz ve 5.2 milyon takipçiye sahip mavi tikli TikTok fenomeni Buse Korkmaz’ın yanı sıra çok sevilen BerkeJuan, KürşatJuan, Diddew, Obeyfendimen, Yagizjunior ve Berfinmis isimli 6 TikTok fenomeni de eşlik ediyor. Reklamda yer alan genç TikTok fenomenlerinin toplam takipçi sayısı 30 milyona ulaşıyor.

Aleyna Tilki ve TikTok fenomenlerini bir ortaya getiren reklam sinemamın yaratıcı ajansı Reklamania Creative ve ajansın bünyesinde bulunan dijital strateji, yetenek idaresi ve bağlantı ajansı Cats & Dogs iş birliğinde hazırlanan reklam sinemasının, Temmuz ayında gösterime girmesi planlanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı