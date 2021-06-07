Türkiye’de Bir İlk: Doğtaş Plastik Şişeleri Koltuklara Dönüştürüyor

Doğtaş, 2024 yılında, koltuk kadro kumaş portföyünün 40’ının “geri dönüştürülmüş ve çevreci kumaşlardan” oluşmasını hedefliyor.

Daha âlâ bir gelecek için farklı alanlarda faaliyet gösteren Doğanlar Holding, mobilya alanındaki birinci markası Doğtaş ile inovatif ve teknolojik yeniliklerden beslenmeye ve alanında birinci olmaya devam ediyor.

Türkiye’de bir birinci: 100 geri dönüşümlü kumaşlar Doğtaş mağazalarında koltuklara dönüşüyor.

Kurumsal kıymetlerinin başında sürdürülebilirlik gelen ve 2024 yılına kadar portföyünün 40’ını 100 geri dönüşümlü kumaş kullanımıyla hayata geçirmeyi hedefleyen Doğtaş, bu yaklaşımı üretim süreçlerinin yanı sıra hammadde seçiminde de uyguluyor. Doğtaş’ın 2021 yaz aylarında mağazalarda satışa çıkacak olan koltuk dizaynının döşemeleri 100 PET şişelerin geri dönüşümünden elde edilen kumaş kullanımıyla üretiliyor. Kullanılacak olan bu yeni kumaş ise, klâsik dokumacılık ile görünüm, dokunma hissi ve konfor olarak tıpkı kalite standartlarına sahip.

Her bir koltuk için 1000 PET şişe kumaşa dönüştürülüyor

Doğtaş’ın yeni kuşak koltuk tasarımı için yaklaşık 25m kumaş kullanılıyor. Bu doğrultuda her bir koltuk için yaklaşık 1000 PET şişe dönüştürülüyor. Koltukların ayak ve aksesuar kısımlarında kullanılan ahşap kısımları ise mobilya üretimi ismine yetiştirilen ormanlardan elde edilen ağaçlardan yaratılıyor.

Erim Tamer: “Hedefimiz 2024 yılında portföyümüzün 40’ını geri dönüşümlü kumaş kullanımıyla tasarlamak.”

Doğtaş Genel Müdür Yardımcısı Erim Tamer: “Türkiye’de bir birincisi gerçekleştirmenin heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Birinci yüzde 100 geri dönüşüm kumaştan oluşan koltuk kadromuzu 2021 yazında satışa çıkaracağız. Gayemiz bu alandaki portföyümüzü her daim genişleterek 2024 yılında oturma gruplarımızın 40’nın, yüzde 100 geri dönüşümlü kumaştan olması. Daha ileri amaçlarımız içerisinde koltuk döşemelerimizi saf gereçlerden oluşturmak, bu formda oturma gruplarımızın da geri dönüşümünü sağlamak.” dedi.

Yılmaz Seber: “Gelecek için, geleceğin tasarım dünyasının bir kesimi olmak büyük bir heyecan”

Doğtaş Tasarım Yöneticisi Yılmaz Seber: “Türkiye’nin öncü mobilya firmalarından biri olarak bu alanda yeniliklere imza atmanın kıymetine gönülden inanıyoruz. Bizim üzere mobilya markalarının bu teşebbüslerin ön saflarında yer almasıyla birlikte, giderek daha fazla şirketin bu alana yatırım yapacağına, geri dönüştürülmüş eserlerin kullanımını ve sürdürülebilir uygulamaları benimseyeceğine inancımız tam. Geleceğimiz için, günümüz tasarım kodlarını, geleceğin gerçekliğiyle tasarlamanın heyecanı ise kıymet biçilemez.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı