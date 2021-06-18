Türkiye’de COVID-19 hakkında 23 milyondan fazla tweet atıldı

Türkiye’de Ocak 2020’den bu yana COVID hakkında 23 milyondan fazla Tweet atıldı. Türkiye’de en çok paylaşılan COVID hashtag’i #evdekal olurken, onu #evdehayatvar ve #HayatEveSığar takip etti. Birlikte 1,2 milyondan fazla Tweet topladılar.

Bu periyotta en çok atılan iki Tweet, Galatasaray futbol yöneticisi Fatih Terim’in COVID durumu ile ilgili tweeti ve Galatasaray’ın kendisine “Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kere daha #BirlikteYeneceğiz!” formundaki dayanak bildirisiydi. Salgının birinci günlerinde bu, Türk halkının dayanağını gösterme ve bir ortaya gelme vaktiydi.

Sıhhat için meskende kalmaya işaret eden, en çok kullanılan birinci 3 hashtag #evdekal, #evdehayatvar ve #HayatEveSığar oldu.

Twitter’ın sağlıklı sohbeti destekleme çalışmaları hakkında konuşan Twitter EMEA Kıdemli Yöneticisi Karen White şunları söyledi: “Twitter’da Türkiye’deki hesap sahiplerinden bu türlü canlı ve açık bir COVID sohbeti görmek yürek vericiydi. Twitter sırf muteber bilgileri artırmaya yardımcı olmakla kalmayıp, tıpkı vakitte insanları inançlı halk sıhhati davranışları sergilemeye motive etmede de kilit bir rol oynuyor. COVID-19 bir pandemi ilan edilmeden evvel bile Twitter, Twitter’dakiler için muteber, doğrulanmış halk sıhhati bilgilerini güçlendirmek için küresel sıhhat yetkilileriyle ortaklaşa çalışıyordu. O vakitten beri, Twitter’da daima gelişen COVID-19 sohbetine ayak uydurarak eser, paydaşlık ve siyaset güncellemelerini yinelemeye ve geliştirmeye devam ettik. Aşı programları dünya çapında yaygınlaştıkça, biz de bu sağlıklı bağlantının sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

COVID’in global bir salgın olarak ilan edilmesinin yıldönümünden bu yana bir yıldan fazla bir müddettir Twitter, sistematik ve dengeli eser, iştirak ve siyaset geliştirmeleri gerçekleştirdi. DSÖ, COVID-19’u resmi olarak pandemi ilan etmeden evvel bile Twitter, kuruluşlar, resmi hükümet hesapları, sıhhat uzmanları ve epidemiyologlar aracılığıyla hizmetlerine ait yetkili sıhhat bilgilerini yükseltmek ve genişletmek için çalışıyordu. 2020 boyunca Twitter, pandemi olarak ilan edildikten sonraki aylarda COVID’e yaklaşımlarını vurgulamak için özel mikro sitesini güncelledi.

Mart 2020’de COVID’ye yaklaşımını tanıtmasından bu yana Twitter, küresel çapta 22.400 Tweet’i kaldırdı ve COVID-19 sohbeti etrafında spam içerikli ve manipülatif davranışlar nedeniyle 11.5 milyon hesaba meydan okudu.

Hibya Haber Ajansı