Türkiye'de her 3 kişiden biri obez

Türkiye’de ise her 3 yetişkinden 1’inde obezite görülüyor.

İSTANBUL (İGFA) – Günümüzün en önemli sağlık sorunları arasında yer alan obezite, dünya genelinde 650 milyon yetişkini etkilerken, Türkiye’de ise her 3 yetişkinden 1’inde obezite görülüyor. 2030 yılı itibarıyla dünya genelinde 1,12 milyar insanın obezite ile yaşayacağı tahmin ediliyor.

Obezitenin hızlı ilerleyişini yavaşlatmayı misyon edinen Novo Nordisk’in Obezite İş Ünitesi Kıdemli Direktörü Dr. Rabia Demet Özcan ve Klinik, Medikal ve Ruhsatlandırma Kıdemli Direktörü Dr. Ömer Buğra Bahadır, 4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında obezite farkındalığına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda, günümüzde dünyanın büyük bir obezite salgınıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

2030 yılı itibarıyla dünya genelinde 1,12 milyar insanın obezite ile yaşayacağının öngörüldüğünün altını çizen Dr. Ömer Buğra Bahadır ise şu açıklamalarda bulundu: “Obezite birçok farklı sağlık sorununun tetiklenmesine neden olurken, günümüzde diyabet, kalp hastalığı, kanser, inme gibi daha birçok hastalığı da içeren 200’den fazla sağlık sorunu obezite ile ilişkilendiriliyor. Obezite ile ilişkili hastalıklar tüm dünyada her yıl 4,7 milyon, yani günde 13 bin kişinin ölümüne sebep oluyor. Diğer taraftan istatistiklere baktığımızda; normal ağırlıklı kişilere göre tip 2 diyabet görülme riski obezitesi olan erkeklerde neredeyse 7, kadınlarda ise 12 kat artıyor. Her 5 kanser ölümünden 1’i ise obezite kaynaklı oluyor. Bunların yanı sıra; normal ağırlıktaki kişilerde uyku apnesi riski yüzde 25 iken obezitesi olan kişilerde bu oran yüzde 45’e kadar çıkabiliyor. Obeziteli bireylerdeki başlıca ölüm nedeninin ise kalp ve damar hastalıkları olduğu biliniyor”

Kaynak : İGFA