Türkiye’de İlk Defa Çevrimiçi Uzaktan Gözetmenlik Teknolojisiyle YÖS Sınavı Gerçekleşti

Çevrimiçi ölçme ve kıymetlendirme tahlilleri ve imtihan güvenliği tahlilleri sunan Türk teşebbüs Witwiser dayanağıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde Yabancı Asıllı Öğrenci Seçme İmtihanı gerçekleştirildi. Toplamda 5 farklı lisanda yapılan imtihana 55 ülkeden yüzlerce öğrenci iştirak sağladı. Witwiser’ın uzaktan gözetmenlik teknolojisiyle gerçekleşen çok lisanlı imtihan, Türkiye’de bu alanda yapılan güvenliği yüksek teknolojiyle sağlanmış birinci online imtihan olma özelliği taşıyor.

Pandemi süreciyle birlikte üniversitelerin ve eğitim kurumlarının fiziki eğitime kapanmasıyla birlikte imtihanlar online sisteme geçti ve birden fazla kurum ve öğrenci bu mevzuda zorluklarla karşı karşıya geldi. Pandeminin getirdiği ve dijitalleşmenin oluşturduğu ortamda üniversiteler başta olmak üzere uzaktan eğitim süreçlerinde olan tüm kurumlar akreditasyon yeteneklerini kaybetmemek için “çevrimiçi (online) sınav” ve “uzaktan gözetmenlik” teknolojilerine yönelmeye başladılar. Bu doğrultuda online imtihanlarda kopya engellemeye yönelik yapay zeka takviyeli çevrimiçi imtihan güvenliği sistemi tahlillerine de ilgi her geçen gün artıyor. İmtihanların çevrimiçi ortamda yapılması lojistik maliyetleri ortadan kaldırırken, içerik güvenliği açısından da kurumlara kolaylık sağlıyor.

İnançlı imtihan sistemiyle bir prensip imza atıyor

Çevrimiçi imtihan sistemi ve güvenliği konusunda önder tahliller sunan yerli teşebbüs Witwiser’ın imtihan sistemi ve güvenlik tahlillerini kullanılarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde Yabancı Asıllı Öğrenci Seçme İmtihanı (YÖS) gerçekleştirildi. Türkiye’de birinci kere yapay zeka takviyeli çevrimiçi uzaktan gözetmenlik teknolojisi ile gerçekleştirilen YÖS imtihanı İngilizce, Farsça, Rusça, Arapça ve Türkçe olmak üzere beş farklı lisanda 55 ülkeden yüzlerce aday öğrencinin iştirakiyle tamamlandı. YÖS, Türkiye’de rastgele bir üniversitede lisans yahut ön lisans eğitimi almak isteyen yabancı asıllı öğrencilerin girmesinin zarurî olduğu bir imtihan. Öğrenciler imtihan sonuçlarına nazaran Türkiye’deki üniversitelere müracaatta bulunabiliyor ve kâfi puanı alan öğrenciler kayıt yaptırmaya hak kazanıyor.

Kurumların bütçelerine nazaran özelleştirilebilir, gereksinimleri doğrultusunda ölçeklenebilir, teknolojik tahliller sunan Witwiser, imtihan güvenliği konusunda çalışan birinci yerli teşebbüs olma özelliği de taşıyor. Yalnızca çevrimiçi imtihan güvenliği sistemi talep eden kurumların kullanmış olduğu rastgele bir öğrenme idare sistemine yahut imtihan sistemine ile basitçe entegre olabiliyor. Witwiser, kurumların gereksinimlerine nazaran daima olarak yeni entegrasyonlar eklemeye ve gelişmeye devam ediyor.

Witwiser Hakkında

Witwiser, çevrimiçi ölçme ve kıymetlendirme tahlillerine odaklanmış ulusal ve milletlerarası pazarlarda, yenilikçi ve kullanıcı odaklı bir biçimde 2018 yılından beri araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Birinci olarak çalışan sayısı 600’den fazla olan OBSS Teknoloji A.Ş.’nin işe alım süreçlerinde aday havuzunu genişletme ve nitelikli adaylara erişim çalışmaları için kullanılmaya başlayan Witwiser; 2020 yılında memleketler arası pazarlara açılmıştır. Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve Avrupa bölgelerindeki ülkelere de hizmetler sağlayarak ve bu çerçevede de yerli yazılım ihracatı gerçekleştiren birinci firma özelliği taşıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı