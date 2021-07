“Türkiye’de ilk kez ve sadece S Sport Plus’ta!”

Amerika’nın en çok izlenen müsabaka programlarından The Ultimate Fighter, yeni dönemiyle S Sport Plus’ın güçlü spor içeriği takımına katıldı. 16 amatör dövüşçünün birebir çatı altında yaşadığı ve sansasyonel hengamelerin yaşandığı yarış MMA dünyasının “Biri Bizi Gözetliyor Evi” olarak da anılıyor. Bugüne kadar 11 UFC şampiyonu, 5 Hall Of Fame çıkaran ve Tony Ferguson, Kamaru Usman üzere isimlere ün kazandıran müsabaka, yeni dönemiyle Türkiye’de birinci kere ve yalnızca S Sport Plus’ta!

Tüm dünyada MMA severler tarafından büyük ilgiyle takip edilen ve 2005 yılından bu yana düzenlenen The Ultimate Fighter, bu dönem S Sport Plus ailesine dahil oldu. Yıllar geçtikçe ünlenen ve UFC’nin de popülerleşmesine katkıda bulunan müsabaka bugüne kadar 11 şampiyon, 5 Hall of Fame çıkararak Tony Ferguson, Kamaru Usman, Robert Whittaker ve Rose Namajunas üzere isimleri UFC dünyasına kazandırdı.

16 amatör dövüşçünün iştiraki ile düzenlenen yeni dönem kısımları her Pazartesi yalnızca S Sport Plus’tan izlenebilecek. Kullanıcılar istedikleri kısmı istedikleri gün ve saatte, çoklu ekran teknolojisi ile de webten, cepten, tabletten ve Smart TV’lerden izleyebilecek.

Tek Bir Çatı Altında Kıyasıya Gayret

Dövüşçü adaylarının iki küme halinde bir konutta yarıştığı reality show’da her grubun bir koçu bulunuyor. Bu yılki grupların koçluğunu UFC tüy sıklet şampiyonu Alexander Volkanovski ve sıkletin iki numaralı ismi Brian Ortega üstleniyor. Format mucibince müsabaka boyunca tek bir konutta yaşayan çaylakların konut içinde dövüşmeleri ve fizikî şiddet kullanmaları yasak. Bu kuralı ihlal edenler müsabakadan diskalifiye oluyor.

İşin Sonunda UFC Kontratı Var

MMA dünyasında saygın bir yere sahip olan Ultimate Fighter; yaşanan tansiyonlar, hengameler ve atışmalarla toplumsal medyada yankı uyandırsa da katılanların tek bir ortak emeli var o da müsabakayı kazanarak ismini UFC’ye yazdırmak! Kazanan UFC kontratının sahibi olarak profesyonel MMA dövüşçüsü olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı