Türkiye’de judonun zirvesi Kağıtspor

Türkiye’de judonun her yaş grubunda zirvede Büyükşehir Kağıtspor var

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ordu’da 61 ilden yaklaşık 800 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Gençler Türkiye Judo Şampiyonasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı judocuları kürsüde en çok yer alan sporcular oldu.

KÜRSÜNÜN EN TEPESİ BİZİM

Turnuvada mücadele eden başarılı judoculardan 48 kilogramda Merve Azak, 57 kilogramda Ayşenur Budak, 60 kilogramda Enes Çakan, 66 kilogramda Emre Karaduman ve 73 kilogramda Muhammed Yazıcı altın madalya kazanarak kürsünün en tepesinde yer aldı.

TOPLAMDA 11 MADALYA

Şampiyonada 48 kilogramda Çağla Serdar ve 73 kilogramda Emir Selim Arı gümüş madalyanın sahibi olurken 52 kilogramda Buketnur Karabulut, 60 kilogramda Uluer Göç, 90 kilogramda Atilla Dinç ve +100 kilogramda Tunahan Tutar bronz madalya kazandı. Büyükşehir Kağıtspor bu madalyalar ile 5 altın, 2 gümüş 4 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya ile şampiyonayı kulüpler bazında zirvede tamamladı.