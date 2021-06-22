Türkiye’de lüks kiralık kıyafet aboneliği modelini başlatan UnoMoi, 400 bin ABD doları yatırım aldı.

Türkiye’nin birinci lüks kiralık kıyafet aboneliği modelini başlatan UnoMoi, 400 bin ABD doları yatırım aldı. Yatırımcıları ortasında Yemek Sepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın, Gizia kurucusu İsmail Kutlu ve Yatırımcı Can Eren’in yer aldığı Unomoi, Garanti BBVA tarafından hayata geçirilen ve Türkiye girişimcilik ekosistemine katkısıyla fark yaratan Garanti BBVA Partners’ın da yeni periyot teşebbüsleri ortasında bulunuyor. UnoMoi, lüks ve özel tasarım kıyafetleri, üyelerine abonelik yoluyla 1 ay müddetle kiralıyor.

Bayan teşebbüsçüler Ayşe Kefli ve Beğenilen Atasoy tarafından Mart 2020’de kurulan UnoMoi, lüks kıyafetleri satın almadan kısa müddet kullanmaya imkân veriyor. Envanterinde bulunan 4 adet kıyafeti sabit fiyat karşılığı 1 ay boyunca kiralıyor ve sınırsız kullanım hakkı veriyor. 1 ay sonunda eserler kuryeyle platforma üye olan bireyden alınıyor ve kullanıcıya seçtiği 4 yeni eser teslim ediliyor. Paylaşım iktisadını destekleyen Unomoi, kullanıcılarına ‘bulut’ta lüks kıyafetlerden oluşan bir dolap sunuyor.

Teşebbüsle ilgili bilgi veren Unomoi Kurucusu Ayşe Kefli, “İstediğimiz vakit istediğimiz kıyafeti giyip, sonrasında da yerine koyduğumuz, kıyafetlerimizle kendimizi özgürce tabir edebildiğimiz ortak bir gardrop hayaliyle çıktık yola. Birden fazla bayan sokağa çıkarken dolabın karşısına geçer ve genelde giyecek bir şey bulamaz. Alışverişe çıktığında da fiyatından ötürü ya da “Bunu kaç defa giyeceğim ki?” diye düşünerek satın almaktan vaz geçiyor. Unomoi ile bayanlara daha az para harcayarak, daha fazla kıyafete ulaşma ve her sabah dolabın karşısında geçip “giyecek hiçbir şeyim yok” diye düşünmeme imkânı sunuyoruz. Bunu yaparken de etrafa ziyan vermeden dünyamızın yeterliliğini düşünüyoruz. Günümüzde, paylaşım iktisadı kıymet kazanırken bilhassa lüks kıyafet kiralamanın “modanın geleceği” olacağını düşünüyoruz. Unomoi’nin geleceğine inanan ve bizimle yola çıkan yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

UnoMoi Kurucusu Beğenilen Atasoy ise, “Unomoi, kendi seçtiğiniz kıyafetleri kiralayıp, bir ay boyunca dilediğiniz kadar giymenize imkan sağlayan online bir platform olarak hizmet veriyor. Dünyada uzun yıllardır başarılı bir formda uygulanan bu sistem Amerika’da “Netflix of Fashion” olarak tanımlanıyor. Paylaşım iktisadını destekleyen teşebbüsümüz, alışveriş alışkanlıklarını değiştirerek, etrafa verdiğimiz ziyanı azaltmamıza katkı sağlıyor. Dünya genelinde satılan giysi ölçüsü her geçen yıl artarken, kıyafetlerin ortalama kullanım müddeti azalıyor. Yani mağazalarda bir esere ödediğimiz fiyat düşüyor lakin tabiatın ödediği bedel her geçen yıl artıyor. Biz de Unomoi ile süratli modanın etrafa verdiği ziyanı azaltmak ve bayanları paylaşım iktisadının bir kesimi yaparak tüketim alışkanlıklarını değiştirmek istiyoruz.” diye belirtti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı