Türkiye’de şirket kuran yabancı sayısı artıyor

Pandeminin ve süratle gelişen teknolojilerin yarattığı yenilikler iş yapış biçimlerinde tesirlerini göstermeye devam ediyor. Bilhassa e-ticaret alanında faaliyet gösteren mikro işletmelerin sayısı süratle artarken, Türkiye’de iş yapmayı planlayan yabancılar da ülkemizde şirket kurma yoluna gidiyor. Yabancı girişimcilerin Türkiye’de şirket kurmaları açısından tabi oldukları prosedürün Türk vatandaşlarıyla çabucak hemen birebir olduğuna dikkat çeken WorqCompany Kurucu Ortağı Cem Baytok mevzunun detaylarını anlattı.

Yabancı yatırımcılar neden Türkiye’yi tercih ediyor?

Türkiye 2000’li yılların başından itibaren uyguladığı yabancı sermaye ve yatırım teşvik sistemiyle bölgesinde memleketler arası sermayenin en çok tercih ettiği yatırım üslerinden biri oldu. Vakit içinde ihracatın artması ve iktisattaki dönüşüm çerçevesinde yakalanan süratli büyüme, yabancı sermayenin de ilgisini çekti. Türkiye’ye ilgi gösteren yabancı teşebbüsçüler için Türkiye’de şirket kurmaları açısından tabi oldukları prosedürün Türk vatandaşlarıyla çabucak hemen tıpkı olması farklı bir cazibe konusu. Bu doğrultuda Türkiye, yabancı yatırımcıların iş yapma kolaylığı açısından önde gelen ülkelerden biri.

Ortadoğu, Uzakdoğu ve Avrupa’dan talep var…

Türkiye’ye en çok Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkeleri ile Avrupa’dan ağır şirket kurma talebi geliyor. Hong Kong, Çin, Hindistan, Lübnan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Sırbistan ve İngiltere bu alanda en başta sayılabilecek ülkeler.

Hangi iş kollarını tercih ediyorlar?

Türkiye’de iş kuracak yabancı yatırımcıların en çok talep gösterdiği alanların başında e-ticaret, ithalat ve ihracat, teknoloji, mühendislik ve mimarlık, besin ve danışmanlık yer alıyor.

Yabancı talebi 4 kat artacak…

Yabancı şirketlerde iki büyüme kanalı mevcut. Birincisi, dijital pazar yerleri üzerinden kendi eserlerini Türk pazarında satmak isteyen satıcıların şirketleri. Bunlar şirket, ticaret ve vergi operasyonlarına sağlanan takviyelerle kurulan şirketler. Buradaki sayının, 36 ay içerisinde 3.000’in üzerine çıkmasını bekliyoruz. Oburu ise, Türkiye’de sağlanan servislerle “iş yapma kolaylığının” artması paralelinde gelen yabancı küçük yatırımlar ve hudut ötesi ticaret operasyonları için Türkiye’yi bir geçiş noktası olarak kullanan işletmeler. Buradaki sayının da, birebir müddet zarfında 5.000’in üzerinde olacağını düşünüyoruz. Bu sayılar bize mevcuda nazaran dört kat ve üzeri bir büyüme trendi gösterecek.

WorqCompany, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın alt yüklenicisi pozisyonunda…

Son devirlerde yabancı yatırımcıların şirket kurma talepleri epeyce ağır. WorqCompany Türkiye’de şirket kuruluşu ve ilgili hizmetlere ait tahlilleri uçtan uca sunan tek şirket olması ve hem kamu hem özel bölümdeki değerli paydaşlar ile uyum halinde bulunması nedeniyle ile yabancı yatırımcılara bir çok avantaj sağlayabiliyor. WorqCompany, İstanbul’un ekonomik ve toplumsal kalkınmasını desteklemek ve global rekabet gücünü artırmak için çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı ile şirket kuruluşu ve ek hizmetler konusunda işbirliği yapıyor. Bunun yanı sıra, girişimcilerin e-dönüşümlerini desteklemek hedefiyle Türkiye’nin ve dünyanın en büyükleri ortasında yer alan lokal ve küresel dijital pazar yerleri ile entegrasyon ve vergi danışmanlığı işbirlikleri bulunmakta.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı