Türkiye’deki Amazon Prime üyeleri popüler Türk yayıncılarla Prime Gaming Show’da buluşuyor

Tüm dünyada 21-22 Haziran’da kutlanacak olan Amazon Prime Day boyunca, geçtiğimiz yılki Prime Day’e nazaran çok daha fazla indirim ve cümbüş içeriği Prime üyelerinin beğenisine sunulacak.

Türkiye’deki Prime üyeleri, bu akşam en sevdikleri yayıncılar wtcN ve Kendine Müzisyen’in Prime üyelerine özel fırsatlarla dolu yorumlarıyla Prime Gaming Live Ultimate Crown: Fire and Ice Edition gösterisinin keyfini çıkarabilecekler.

Prime Day boyunca Prime üyeleri, oyun ve teknoloji ekipmanları da dâhil her kategoriden binlerce süper fırsattan yararlanırken, Prime Gaming aracılığıyla fiyatsız oyunlar, oyun tecrübesini artıran olağanüstü oyun içerikleri, fiyatsız Twitch.tv kanalı aboneliği ve çok daha fazla ayrıcalıktan faydalanmaya da devam edecek.

İSTANBUL, 17.06.2020 – Amazon’un dünyaca ünlü alışveriş aktifliği Prime Day, bu yıl Türkiye’de 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşiyor. Amazon Türkiye bu yıl Prime Day’i, iki gün boyunca Prime üyelerine özel tüm kategorilerde sunulacak binlerce dayanılmaz indirim ve fırsatın yanı sıra Prime Gaming Show Ultimate Crown: Fire and Ice Edition’ın tanınan yayıncılar Ferit Karakaya (wtcN) ve Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen)’ın yorumlarıyla renklendireceği iki saatlik özel yayını ile kutluyor. Bugün saat 21.00’de wtcN’in Twitch kanalı twitch.tv/wtcn üzerinden canlı yayınlanacak aktiflikte Twitch Elçisi Tyler Oakley, ünlü yayıncı Cupahnoodle, Ginman ve NCAA Ulusal Şampiyonu ve Yılın PAC-12 Sportmeni Peng Peng Lee, Brandon Broady sunuculuğunda Ultimate Crown’u kazanmak için hararetli penaltılar ve havalı kurtarışlar eşliğinde uğraş edecekler. Aktiflik boyunca Prime üyeleri, HP, Lenovo, LG, Asus ve daha birçok itibarlı markanın oyun eserlerinde de kusursuz fırsatlardan haberdar olup bu eserleri satın alabilecekler. Yayınla ilgili daha fazla bilgiye amazon.com.tr/UltimateCrown adresinden ulaşılabiliyor.

Prime Day boyunca Prime üyeleri, Amazon Prime Gaming aracılığıyla birçok fiyatsız, üyelere özel oyun içeriğinin tadını çıkarmaya devam ederken, 21-22 Haziran’da oyun bilgisayarları, konsollar, kulaklıklar, hoparlörler, klavyeler de dâhil her kategoriden binlerce tanınan eserde dayanılmaz indirim ve fırsatlara amazon.com.tr/primeday adresinden ulaşabiliyor. Prime üyeleri ayrıyeten, Haziran ayına özel Battlefield 4 oyununa da fiyatsız sahip olabiliyor ve Grand Theft Auto Online, Red Dead Online, Apex Legends, EA Sports FIFA 21, League of Legends ve 20’den fazla tanınan bilgisayar, konsol ve taşınabilir oyunda geçerli, yüzlerce lira kıymetinde oyun içi içeriğe fiyatsız erişim sağlayabiliyor. Prime Gaming’in fiyatsız oyun içi içerik ve bilgisayar oyunu seçkisi her ay eklenen yeni öğeler ve oyunlarla yenileniyor ve genişliyor.

Prime üyeliği üyelere, sonsuza denk saklayabilecekleri fiyatsız indirilebilir oyunlar, tanınan oyunlarda kullanabilecekleri düzey atlatma, kıyafet ve kaplama üzere karakter yükseltmeleri ve Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca fiyatsız abonelik üzere ayrıcalıklar da sunuyor.

Amazon Prime üyeleri, Prime üyeliği kapsamında Prime Gaming ayrıcalıkları, parasız ve süratli kargo, üyelere özel fırsatlar ile Prime Görüntü üzerinden ortalarında “Tom Clancy’s Without Remorse”, “Solos”, “Underground Railroad”, “P!NK: All I Know So Far” üzere birçok Amazon Originals içeriğinin de bulunduğu özel bir dizi ve sinema seçkisine de erişim sağlayabiliyor.

Şayet hala Prime üyesi değilseniz, Amazon Prime’a ayda yalnızca ₺7,90 karşılığında üye olabilir ve amazon.com.tr/prime adresini ziyaret ederek 30 günlük fiyatsız deneme mühletinden faydalanabilirsiniz.

Oyun keyfinizi katlayacak Prime Day fırsatları (21 – 22 Haziran)

Sony PlayStation 5 Konsol 7.499 TL

Sony PlayStation 5 Dijital Sürüm 5.999 TL

HP bilgisayarlarda 30’a varan indirim

Lenovo bilgisayar ve tabletlerde 30’a varan indirim

Lenovo klavye ve kulaklıklarda 30’a varan indirim

MSI Bilgisayarlarda 20’ye varan indirim

Acer, Lenovo, Viewsonic marka eserlerde ve seçili ASUS monitörlerde kaçırılmayacak fırsatlar

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı