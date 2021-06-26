Türkiye’deki Prime üyeleri için binlerce fırsat 21 ve 22 Haziran’da Amazon Prime Day’de

21 Haziran gece yarısı başlayacak Prime Day ile Türkiye’deki Amazon Prime üyelerine 48 saat boyunca tüm kategorilerden binlerce eserde kaçırılmayacak fırsatlar sunulacak.

Prime üyeleri, Adidas, Camper, Puma, Levi’s, Crocs, Samsung, Sony, Tefal, Philips ve birçok dünyaca ünlü markanın eserlerinde fevkalade indirimlerden faydalanabilecek.

Amazon, bu yıl gerçekleştireceği Prime Day ile 20 ülkedeki Prime üyelerine 2 milyonu aşkın fırsat sunmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar gerçekleştirilen tüm Prime Day etkinliklerinden çok daha fazla indirimin sunulacağı aktiflikte Prime üyeleri, 21 Haziran gece yarısı başlayacak indirimlerden 48 saat boyunca faydalanabilecek. Prime Day indirimleri teknoloji severlerden moda tutkunlarına, oyun âşıklarından evcil hayvan sahiplerine tüm Prime üyelerine yaz devrinde gereksinim duyabilecekleri eserlerde dayanılmaz fırsatlar sunacak. Prime üyesi değilseniz, daha fazla bilgi almak için amazon.com.tr/primeday adresini ziyaret edebilir; üye olarak ve 30 günlük fiyatsız deneme sürenizi başlatarak Prime Day fırsatlarının yanı sıra parasız ve süratli kargo, Prime Görüntü ve Prime Gaming aracılığıyla cümbüşün en güzelleri ve daha fazla ayrıcalığa erişim sağlayabilirsiniz.

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Bu yıl Prime Day ile yaza, iki gün sürecek fevkalade indirimler ve Prime üyeliğinin sunduğu en uygun fırsatlarla giriş yapıyoruz. Binlerce tanınan markada kaçırılmayacak fırsatlar, sonlu mühlet için geçerli indirimler ve Prime üyelerini cümbüşün en güzelleriyle buluşturan ayrıcalıkları ile Prime Day, Prime üyesi olmak ve Amazon.com.tr’den alışveriş yapmanın kolaylığını ve rahatlığını deneyimlemek için yılın en yeterli vakti,” sözlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı