Türkiye’deki start-up’lara destek

Microsoft, geçtiğimiz Ocak ayından bu yana merakla beklenen GrowthX Accelerator programı için müracaatları açtığını duyurdu. Microsoft ile Abu Dhabi Yatırım Ofisi (ADIO) iş birliğinde bölgedeki start-up’lara yeni fırsatlar sunmak emeliyle hayata geçirilen program kapsamında çeşitli zorluklar yaşayan kurumsal şirketler ile onlara tahlil önerisi getirebilecek start-up’lar ortasında bir köprü oluşturularak yeni iş birliklerine yer hazırlanıyor. GrowthX Accelerator ile B2B modelde çalışan start-up’ların teknoloji, mentorluk ve pazar erişimi manasında güçlendirilmesi ve yeni global dijital iktisatta büyümelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Programla ilgili görüşlerini lisana getiren Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, “Türkiye dinamik ve yeniliklere açık bir ülke. En son teknolojiler, genç nüfusumuzla bir ortaya geldiğinde, girişimcilik açısından son derece elverişli bir iklim ortaya çıkıyor. 2020 bilhassa Türkiye’de start-up’ların atağa kalktığı bir sene olarak tarihe geçti. GrowthX Accelerator, bu doğrultuda start-up’ların gereksinim duydukları araçları, eğitim imkanlarını ve ilişkileri sunan geniş çerçeveli bir gelişim programıolma özelliğine sahip. Türkiye teşebbüs ekosistemine bedel katmanın yanı sıra yapılan iş birlikleri sonucunda dünyaya örnek projeler üretmeyi de hedefliyoruz” dedi.

MEA Bölgesi Start-up’lardan Sorumlu Microsoft Yöneticisi (Managing Director, Microsoft for Startups, MEA) Roberto Croci ise, “Bu bölgede farklı dallarda faaliyet gösteren farklı büyüklükteki tüm Microsoft müşterileri, yeni global dijital iktisatta kendilerine rekabet avantajı sağlayacak inovatif tahlillere karşı büyük bir iştah duyuyorlar. Küresel çapta uygulamaya konulan ‘Microsoft for Startups’ programı, işte bu tahlilleri sağlayacak girişimcileri desteklemek; onları muvaffakiyete taşıyacak teknolojiyle ve manalı iş birlikleriyle buluşturmak için yaratıldı. Abu Dhabi Yatırım Ofisi ile GrowthX Accelerator programı özelinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda bölgenin global bir teknoloji ve girişimcilik üssü haline geleceğine inanıyoruz” dedi.

Start-up’ların tüm ekonomiler için hayati kıymet taşıdığını söz eden ADIO Genel Yöneticisi ve GrowthX Accelerator Kurucu Ortağı H.E. Dr. Tariq Bin Hendi de “Start-up’lar herkes için değerli sonuçları olan inovasyon ve yeni teknolojiler için katalizör olma vazifesini üstleniyor. Abu Dhabi, start-up’ların büyümesini kolaylaştıran bir ortam oluşturarak onların taze fikirlerini fırsata çevirmelerine katkı sağlamaya odaklanıyor. Microsoft ile iş birliği içinde çalışarak Abu Dhabi’nin ve bölgenin yüksek potansiyelini ortaya çıkarmanın ve yerli girişimcileri gereksinim duydukları araçlarla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz” diyerek start-up’ların inovatif katkılarına dikkat çekti.

2020’de Türkiye’deki 155 start-up’a 143 milyon dolarlık yatırım yapıldı

Türkiye, mevcut start-up’larını küresel arenada uzunluk gösterebilecek düzeye çekmek için çalışırken, KPMG’nin raporu ülkedeki start-up ekosisteminin 2020 yılında rekor düzeyde büyüdüğünü ortaya koyuyor. Raporda, 2020’de Türkiye’deki 155 start-up’ın toplamda 143 milyon dolarlık yatırım topladığı belirtiliyor.

Microsoft for Startups kapsamında uygulamaya konulan GrowthX Accelerator programına dahil olan start-up’lar, Microsoft’un müşterilerinden ve iş ortaklarından oluşan ekosistemine erişim sağlayabilecekleri üzere, birebir vakitte Abu Dhabi’nin teknoloji şirketlerine sunduğu imkanlardan da faydalanarak güçlenecekler. Birlikte öğrenerek ve büyüyerek yatırım almaya hazır hale gelecek inovatif teşebbüsçüler, böylelikle bölgedeki kurumsal şirketlerle daha sağlam ilişkiler kurabilecekler. Program çerçevesinde sanal ve fiziki atölye çalışmalarının yanı sıra “demo günleri” ve networking aktiflikleri de düzenlenecek. Bu etkinliklerde start-up’ların vizyonlarını yatırımcılara ve Microsoft’un bölgedeki müşterilerine anlatma bahtı olacak. 12 haftalık birinci devrin sonunda, kurumsal ortağının problemlerini en aktif biçimde çözebilen 15 start-up Microsoft tarafından seçilecek.

Hibya Haber Ajansı