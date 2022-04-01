“Türkiye’nin 42 milyonluk turist hedefine hep birlikte ulaşacağız”

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, pandeminin ardından Türkiye turizminin toparlanmasına destek olmak ve sektörde iş birliğini artırmak amacı ile Antalya’da düzenlediği ‘Türkiye Turizminin Güneşli Geleceği’ etkinliğinde turizm profesyonellerini ağırladı.

SunExpress CEO’su Max Kownatzki, “Türkiye, pandemiye rağmen 2021 yılında yaklaşık 30 milyon turist ağırladı ve pandemi öncesi seviyelerin 60’ına ulaştı. Biz de SunExpress olarak, yüzde 75’lik doluluk oranı ile 6 milyon yolcu uçurduk. Türk turizminin güçlü potansiyeline inanan bir şirket olarak, 30 yılı aşkın süredir sektörde istikrarlı ve güvenilir bir ortak olduk. Türkiye ile Avrupa arasındaki bağlantıları artırarak ve Avrupalı tatilcileri Türkiye’nin en cazip tatil bölgelerine getirerek, bu yıl Türkiye’nin 42 milyon turist hedefine destek olmak için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

2022 yazında toplamda 25 yeni rota ve ilave 16.250 uçuşla tarihindeki en geniş uçuş ağına ulaşan SunExpress, direkt tarifeli uçuşlarla Akdeniz ve Ege bölgelerine en fazla turist taşıyan hava yolu olarak konumunu korurken, Türkiye’ye en fazla turist getiren bir numaralı turist hava yolu olmayı hedefliyor.

Kownatzki, “Misafirler, seyahatlerinde sadece güvenlik, esneklik ve uygun fiyatlar değil misafirperverlik ve samimiyet de arıyorlar ve Türkiye, bu bakımdan tüm beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Turizmi deniz tatilinin ötesine taşımayı ve Türkiye’yi yıl boyunca ziyaret edilen bir tatil merkezi olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Uluslararası uçuşlarda pandemi öncesi yıllara göre daha da yüksek bir talep görüyoruz ve bu yüksek talebi karşılayacak ek kapasite çözümlerini değerlendiriyoruz. Bu yaz turistleri, 50’den fazla noktadan 33.000 uçuşla Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum/Milas üzerinden Türk Rivierası’na uçuruyoruz. Ayrıca, Anadolu’ya da yeni rotalarla bağlantıyı arttırıyoruz. Avrupa’da 18 noktadan 14 Anadolu şehrine direkt bağlantı sunarak Türk Rivierası’nın yanında alternatif turizm rotaları oluşturmaya ve Avrupalı turistlerin turizm anlamında Türkiye’nin gerçek çeşitliliğini keşfetmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türk turizm taşımacılığının bel kemiği olarak Türkiye’ye gelen trafik akışını desteklemeye ve tur operatörü iş ortaklarımızın koltuk talebini karşılamaya hazırız” dedi.

Türk turizminin pandemiden daha da güçlenerek çıkacağını ve sayısız doğal güzelliği, kültürü ve tarihi, eşsiz lezzetleri, spor olanakları ve güvenli turizm standartları ile turistik cazibe merkezi olmaya devam edeceğini belirten Kownatzki, “Türkiye turizmi büyüme odaklıdır ve sektörün öncü partneri olarak SunExpress, her alanda destek vermeye ve iş birliğine hazır olacaktır” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı