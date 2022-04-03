Türkiye’nin arabuluculuğu turizmde rekor kırdırır

Rusya-Ukrayna savaşı, her alanda olduğu gibi turizmde de Türkiye’yi etkiliyor. Ancak hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerde bulunulması ve barış görüşmelerindeki artan rolü Türkiye’nin 2022’de turizmde rekorlar kırmasını sağlayabilir.

’Bizim için kayıp’

Şubat’ta Türkiye’ye 1 milyon 545 bin yabancı turistin geldiğini aktaran Ulusal İktisadi Düşünce Kuruluşu Başkanı (ULİKAD) Ömer Niziplioğlu “Rus ve Ukraynalı turistlerin toplam turistler içerisindeki payı yüzde 10’u aşmış olsa da bu sayı savaşın başlamasıyla düştü. Türkiye’ye en çok turist gönderen iki ülke olduğu için bu düşüşün devam etmesi bizim için büyük bir kayıp olur” dedi.

Dünyadan turist akını

Son günlerde yaşanan barış görüşmelerinde Türkiye’nin rolüne dikkat çeken Niziplioğlu, “Hem Rusya’yla hem de Ukrayna ile sıcak ilişkiler içerisindeyiz. Iki ülkenin heyetlerinin İstanbul’da buluşması çok önemli. İki ülke vatandaşlarının yanı sıra dünya için büyük öneme sahip. Türkiye’nin bu rolünün devam etmesi ve savaşın sona ermesiyle iki ülkeden de ciddi bir turist akışıyla karşılaşıp yeni rekorlar kırılabilir” diye konuştu.

Ruslara kolaylık

Ayrıca Rusya’nın birçok ülkeden yaptırımlarla karşılaştığını aktaran Niziplioğlu, “Rusya vatandaşlarının şu noktada gidebileceği ülke sayısı çok az. Bu durum da zaten büyük ilgi gösteren Rusların ilgisini tamamen Türkiye’ye çekecektir. Ayrıca Visa ve Master kart Rusya’dan çekildi. Ancak Rusya’nın kartlı ödeme sistemi MIR Türkiye’de kullanılabiliyor. Bu da bir avantaj” ifadelerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı