Türkiye’nin çanta ihracatı 2021’de 2 milyar TL’yi aşacak

Bir yılı aşkın müddettir pandemiye karşı verilen gayret, kimi bölümleri derinden sarsarken bazıları için yeni fırsat kapıları araladı. Bunların ortasında çanta kesimi de yer aldı. Toptan promosyon çanta üreticisi Avrupa Çanta’nın incelediği TÜİK datalarına nazaran pandemiye karşın 2020’de evvelki yıla kıyasla yalnızca %2,64 azalan seyahat eşyası, el çantası üzere taşıyıcı eşya ihracatı 2021’e hareketli başladı. İhracat, Ocak-Nisan periyodunu kapsayan yılın 4 ayında bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran %66,5 artarak 491 milyon TL’yi aştı. Çanta ihracatının en çok yapıldığı ülkeler ortasında ise 53 milyon ile ABD birinci sırada geldi. Onu İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya izledi. İnceledikleri datalara ait değerlendirmede bulunan Avrupa Çanta Kurucusu Metin Budak “Çanta ihracatı, pandeminin şiddetli koşullarına karşın geçtiğimiz yıl 1 milyar TL’yi aştı. 2021’de de devam eden bu olumlu seyirle, bölümün yılı 2 milyar TL’yi aşan bir ihracatla kapatacağını öngörüyoruz” dedi.

Tüketici davranışlarının değişmesi tesirli oldu

Pandeminin hem tüketicilerin hijyen alışkanlıklarını değiştirdiğine hem de etrafa olan hassaslıklarını artırdığına değinen Avrupa Çanta Kurucusu Metin Budak, “Bu durum en başta tabiat dostu bez çantalara olan talebe olumlu yansıdı. Bayanlara göre çanta kullanma alışkanlığının daha az görüldüğü erkek tüketici kitlesinin de çeşitli münasebetlerle çanta kullanımına yöneldiğini gördük. Bunların başında cepte yahut elde taşınan eşyaların bulaş riski barındıran dış yüzeylerle temasını kesmek geldi. Ayrıyeten yer bağımsız çalışmanın yaygınlaşması da tüm tüketici kitlelerinde evrak ve dizüstü bilgisayar çantalarının kullanımını artırdı” diye konuştu.

Hibrit ve uzaktan çalışan şirketlerin promosyon çantalara talebi arttı

Promosyon çantalarn pandemi sürecinde yer bağımsız çalışan ve bu durumu kalıcı hale getiren pek çok şirket tarafından bir tanıtım aracı olarak görüldüğüne de dikkat çeken Metin Budak, “Hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin yaygınlaşmasıyla artık bir şirket çalışanını parkta, kafede yahut bir ortak çalışma alanında çalışırken görmek mümkün. Yanlarında taşıdıkları çantalar ise yeni olağanda marka bilinirliğini artırmanın tesirli yollarından biri. Biz de Avrupa Çanta olarak bu süreçte promosyon çanta üretim ve satışına yoğunlaştık. Her kesimden kurumsal şirketin, promosyon eser toptancılarının ve reklam ajanslarının toptan çanta konusunda tahlil ortağıyız. Promosyon çanta kesiminde bir farklılık ve kolaylık sağlayarak müşterilerimizin düşük adetlerde de logo baskılı çanta alabilmelerini sağladık. Bunun için çok satan sırt çantası ve laptop – evrak çantası modellerimizi anlık çanta siparişleri için depomuzda tutuyoruz” sözlerini kullandı.