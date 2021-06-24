Türkiye’nin dijital yetkinliği, KYC’de Avrupa’daki ülkelere öncü olacak

Türkiye’de ağır dijitalleşme adımlarıyla birlikte KYC ve Digital Onboarding olarak da isimlendirilen uzaktan müşteri edinim çalışmalarının kıymeti giderek artıyor. 1 Mayıs’ta BDDK yönetmeliğiyle BDDK’ya bağlı finansal kuruluşları için yasal hale gelen; sermaye piyasası aracı kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri, faktöring şirketleri ve ödeme kuruluşları için de regülasyonların çıkmak üzere olduğu süreçler aslında araç kiralamadan e-ticarete, online eğitimden finansa hatta oyundan kripto para borsalarına kadar çabucak hemen her kesim için değerli avantajlar sunuyor.

Yeni bir dönüşümün öncüsü olan KYC ve dijital onboarding süreçlerinin Türkiye’deki süratli gelişimi ise Avrupa ülkelerine örnek olabilecek nitelikte. Almanya’da Türk teşebbüsler tarafından kurulan ve yakın vakitte Ar-Ge ofisini Türkiye’ye taşıyan dijital müşteri edinimi ve kimlik kontrolü tahlilleri şirketi Identify Türkiye; Türkiye’nin dijital yetkinliği, e-devlet uygulaması, genç nüfusu ve yeniliklere süratli adapte olan yapısı sayesinde Avrupa’da 4-5 yıl evvel başlayan bu süreçlerin kısa müddette öncüsü olabileceğine dikkat çekiyor. Türkiye’deki kurumların KYC’yi yalnızca maddelerin uyguladığı bir mecburilik olarak görmemeleri gerektiğini vurgulayan Identify Türkiye yetkilileri KYC ile yesyeni eser ve tahlillerin geliştirilebileceğini ve bu süreçlerin kurumları var oldukları noktadan çok daha güzel bir yere taşıyabileceğinin altını çiziyor.

“KYC, ıslak imzanın gerekli olduğu tüm bölümler için yeni iş modellerine kapı aralıyor”

Identify Türkiye Genel Müdürü Ali Haydar Ünsal: “KYC uygulamaları Almanya üzere Avrupa ülkelerinde 4-5 yıl evvel başladı. Lakin pek çok Avrupa ülkesi KYC’yi büsbütün yasal bir süreç olarak görüyor ve şirketlere sunabileceği yararlar hala keşfedilmemiş durumda. Meğer örneğin KYC, finansal servisler özelinde düşünüldüğünde tüm servislerin süratle entegre olabildiği bir platforma bireyleri de ekleyerek yeni hizmet ve eserler sunulabilecek çok geniş bir yelpaze sunuyor. Keza e-ticarette yeni iş modellerini beraberinde getiriyor. Pek çok kesimde daha evvel hiç düşünülmeyen müşterinin de dahil olabileceği uygulamaları mümkün kılıyor. Velhasıl KYC ıslak imzanın olduğu her dalın dijitale taşınması, yeni dijital iş modellerinin geliştirilmesi için değerli bir kapı aralıyor. Türkiye’nin dijital devlet altyapısı ve popülasyonu KYC’den azamî faydayı sağlayabilecek nitelikte. Tüm kurumların ve düzenleyici kuruluşların bir an evvel KYC’nin sunabileceği avantajları, KYC sayesinde ortaya çıkabilecek yeni iş modellerini keşfetmeleri gerekiyor. Türkiye’nin dijitalleşme düzeyinin Avrupa’nın yaklaşık 10 yıl ilerisinde olduğunu düşündüğümüzde 6-7 ay içinde KYC’nin ehemmiyetinin de tüm kurum ve kuruluşlarca kavranacağına ve Avrupa’ya öncülük edecek kimlik doğrulama teknolojilerinin ihracatının katlanarak artacağına inanıyoruz. Biz Identify Türkiye olarak KYC tahlillerimizi Türk kullanıcıların dijitalleşmeye ve yeniliklere açık bakış açısı sayesinde ve onların tecrübeleri çerçevesinde geliştirmeye odaklanıp bu tahlilleri Türkiye üzerinden Avrupa, CIS ve MENA bölgelerine ihraç etmeye hazırlanıyoruz.” diyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı