Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri Listesinde Mobilyada Yataş Yine Zirvede

Yataş Küme, Capital Mecmuası tarafından hazırlanan İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması’nda mobilya bölümünün en beğenilen şirketi seçildi.

Mobilya ve yatak dalının önder şirketlerinden Yataş Küme, Capital Mecmuası tarafından düzenlenen “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması”nda, mobilya dalının en beğenilen şirketi seçildi. Türkiye’nin en beğenilen şirketleri, tüm iş dünyası temsilcilerinin görüşleri üzerinden hesaplanırken, bölümlerin en beğenilen şirketleri ise ilgili bölümün profesyonellerinin görüşleri alınarak belirlendi.

Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen ödül merasiminde konuşan Yataş Küme CEO’su Nuri Öztaşkın, “Başta bu araştırmayı organize eden Capital Mecmuasının değerli grubu olmak üzere bizi mobilya dalının en beğenilen şirketi seçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Böylesine büyük ve kapsamlı bir araştırmada birinci seçilmek bizim için onur ve değerli bir motivasyon kaynağı… Kurulduğumuz birinci günden bu yana daima daha güzeline ulaşma gayesinde olduk. “Başardık, amaçlarımıza ulaştık” diyerek motivasyonumuzu hiç düşürmedik. Daima çok çalıştık, en güç anlarda bile bir adım da olsa daima ileriye, daima ileriye yürüdük! Kalitemiz, trendleri yansıtan dizaynlarımız, estetik ve güçlü eser gamımızla müşterilerimizin meskenlerini güzelleştirerek hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Tasarım ve Ar-Ge’ye daima yatırım yapıyor, tüm süreçlerimizi kusursuz hale getirmek için kendimizi geliştiriyoruz. Her yıl muvaffakiyet çıtamızı daha üste çıkarıyoruz. Tek hedefimiz var; müşterilerimizin inancına layık olmak. Bundan sonra da en düzgününü yapmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı