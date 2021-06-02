Türkiye’nin en büyük grafiti çalışması Filli Boya’nın desteğiyle İstanbul Havalimanı’nda hayata geçirildi

Türkiye’nin önde gelen 6 grafiti sanatkarı, dünyanın en kıymetli global aktarma merkezi ve 5 yıldızlı havalimanı unvanıyla yolcularına sunduğu hizmetlerle öne çıkan İstanbul Havalimanı’nda uzunluğu yaklaşık 600 metrelik bir duvara Filli Boya ve İGA öncülüğünde grafiti çalışması yaptı. Türkiye’nin en büyük grafitisi olan eser için Filli Boya, 3.500 m² alana renk katarak katkı sağladı.

Türkiye boya dalının başkanı Filli Boya, İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA ve Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı yolu üzerinde bulunan yaklaşık 600 metre uzunluğundaki duvarı renklendirmek için güçlerini birleştirdi. Bu özel çalışmayı gerçekleştirirken, proje ortakları olan Filli Boya ve İGA, Türkiye’nin önde gelen ressam/grafiti sanatkarları içerisinde yer alan Buyruk Aktunç, Emrullah Örünklü, Furkan Birgün, İbrahim Kurtuluş, Can Berk El,Yusuf Aygeç ile anlaştı.

Dünyanın en değerli global aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı’nda 3.500 m²alana sahip bir duvarın üstüne yapılan “Çocukların Uçuş Hayalleri” temalı çalışmada, dünya çocukları bir ortada tasvir edildi. Türkiye’nin en büyük grafitisi olan yapıtın boya ve yardımcı materyalleri boya kesimindeki gücü, renkleri ve sanata olan takviyesiyle her vakit öne çıkan Filli Boya tarafından sağlandı.

Sanatkarlar dâhil toplam 45 kişinin iştirakiyle 4 ayda tamamlanan yapıtlara İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İrtibat Departmanı, İGA tasarım takımı ve Filli Boya-Betek Boya takımları katkı sağladı. Çalışmanın kreatif kurgusu ve iş planı BUBU Design Reklamcılık tarafından yapılırken, yapıtın tüm eser takviyesi Filli Boya tarafından tedarik edildi. Astar ve yer boyalarıyla ortalama 3.500 m²alan boyandı.

Türkiye’nin en büyük grafiti çalışmasında kullanılan tüm renkler, Filli Boya’nın AR-GE kısmı tarafından özel olarak çalışılarak tasarlandı. Eserlerin renkleri ve yapısı titizlikle hazırlanarak, özel bir koleksiyon oluşturuldu. Filli Boya ayrıyeten yer konusunda tahlil ve testler yaparak hakikat taban uygulamasının yapılmasına katkı sağladı.

Çalışmalar açık alanda ve 600 metreye yakın bir duvar üzerinde yürütüldüğü için olumsuz hava şartları dikkate alındı. Projenin gerçekleşmesi için 2 sanatçı karavanı, 3 konteyner, 10 vinç ve 3 jeneratör daima hizmet verdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı