Türkiye’nin En Büyük İftar Sofrası Boğaza Karşı Üsküdar’da Kuruldu Üsküdar’da 80 Bin Kişilik Dev İftar

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KADİR GECESİ’NDE ÜSKÜDAR’DAN HAREM’E YAKLAŞIK 2 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA İFTAR SOFRASI KURDU

İmza attığı iftar organizasyonları ve etkinlikleriyle İstanbullulara birliktelik ve paylaşma dolu örnek bir Ramazan ayı yaşatan Üsküdar Belediyesi, Üsküdar’dan Harem’e uzanan sahil yolunda yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda iftar sofrası kurdu. 80 bin Kişilik Büyük Üsküdar İftarı kapsamında Ramazan’ın en kutsal gecesi Kadir Gecesi’nde binlerce İstanbullu tek sofrada, aynı anda iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı. Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı eşliğinde gerçekleştirilecek iftarda çorbadan, ana yemeğe ve tatlıya uzanan oldukça zengin bir menü sunuldu.

Boğazda 80 Bin Kişilik İftar

Üsküdar Belediyesi 80 bin kişinin katılımıyla iftar programı düzenledi. Üsküdar’da meydandan Harem’e kadar 2 kilometrelik alanın trafiğe kapatılarak oluşturulan iftara 80 bin kişinin üzerinde katılım gerçekleşti. Harem sahil yolunda kurulan iftara İstanbul’un çeşitli ilçelerinden, il dışından ve yurt dışından katılan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlar İstanbul Boğazı ve İstanbul’un simgelerinden olan Kız Kulesi manzarası eşliğinde iftar açtı. 2 kilometrelik iftar sofrası drone ile havadan görüntülendi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen iftar programında vatandaşları selamlayarak açıklamalarda bulundu.

Türkmen: ‘’Bereket ve Huzur İklimini Doyasıya Yaşıyoruz’’

İftar öncesi konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “50 bin dedik ama şu anda 75, 80 bini bulduk. Gerçekten muhteşem bir akşam. Ramazan’ın Kadir Gecesi’nin ruhuna uygun. Maşallah, bereket iklimini, huzur iklimini, sevgi iklimini burada doyasıya yaşıyoruz. Allah’a sonsuz şükür ediyoruz, hamd ediyoruz. Muhteşem bir tablo. Bugün burada sadece Üsküdar’dan değil, sadece İstanbul’dan değil, Anadolu’dan, yurt dışından insanlar akın akın geldiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Üsküdar’ın bu muhteşem manzarasında, tarihi Yarımada karşımızda ve Salacak sahilinde yediden yetmiş yediye kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla zenginiyle, fakiriyle muhteşem bir akşam yaşıyoruz. Belli ki vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz çok özlemiş. Kovid dolayısıyla iki yıl ara verdik maalesef böyle toplu iftar programlarına. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün de hava güzel, ortam güzel, zaman güzel. Allah kabul etsin. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum. Bu güzel gece kardeşliğe, barışa, sevgiye, huzura rahmete, berekete vesile olsun. Herkesin gecesini kutluyorum. Hayırlı geceler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Seyyar Mutfaklar Kuruldu

Masalarda yer bulamayan binlerce vatandaşa da yine Üsküdar meydanından Hareme kadar olan alanda çok sayıda seyyar mutfaklardan iftar servisi yapıldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı