Türkiye’nin en büyük online gençlik festivali bir kez daha İGEF oldu

19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Publishme iştirakinde düzenlenen Spor İstanbul Gençlik ve Cümbüş Şenliği, 150 milyon görüntülenmeye ulaşarak bir sefer daha Türkiye’nin en büyük online gençlik şenliği olmayı başardı.

19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Publishme iştirakinde düzenlenen Spor İstanbul Gençlik ve Cümbüş Şenliği, 150 milyon görüntülenmeye ulaşarak bir defa daha Türkiye’nin en büyük online gençlik şenliği olmayı başardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Lideri Sn. Ekrem İmamoğlu’nun iştiraki ile gerçekleşen açılış oturumu tekil 450 bin kişi tarafından izlendi. Dört gün boyunca gençler, sürpriz armağanlar, espor turnuvaları, konserler ve sohbet yayınları ile doyasıya eğlendi.

Spor İstanbul Gençlik ve Cümbüş Şenliği, dört gün boyunca espor turnuvaları, müsabakalar, sohbet oturumları, konserler ve sürpriz ikramlar ile 19-22 Mayıs tarihleri ortasında binlerce genci ekran başına kilitledi.

Türkiye’nin dört bir yanından takip edilen Spor İstanbul Gençlik ve Cümbüş Şenliği, 40 saatten fazla canlı yayınla 150 bin anlık izleyiciye, 13 milyon tekil izleyiciye ve toplam 150 milyon görüntülenmeye ulaştı. #GençlikBurada etiketi ile paylaşılan postlar 700 bin beğeni ve 500 bin yorum ile toplam 1.2 milyon etkileşim elde etti.

Ekrem İmamoğlu gençlerin sıkıntı sorularını yanıtladı

Şenliğin büyük açılışı İstanbul Büyükşehir Belediye Lideri Ekrem İmamoğlu’nun iştirakiyle @ekremimamoglu Twitch kanalı üzerinden Güç Sor canlı yayınıyla gerçekleşti. 20’den fazla ünlü ismin Ekrem İmamoğlu’na yönelttiği güç sorular anlık 33 bin, toplamda ise 628 bin kişi tarafından izlendi. Ekrem İmamoğlu’nun Sıkıntı Sor oturumu Twitch kanalından toplam 265 bin bireye ulaşırken 165 bin kişi yayını YouTube üzerinden takip etti.

Kaan Sezyum’un moderatörlüğünde Ekrem İmamoğlu’nun Twitch kanalı üzerinden gerçekleşen canlı yayında Ekrem İmamoğlu’na, Efe Uygaç, Tuana Yılmaz, Cem Personeller, Zeynep Özkaya, Soykan Soner, Sena Gül, Mete Baş, Okan Asman, Surhay Bakış, Sercan Yıldırım, Başak Çakmak, Batu Bozkan, Berke Demir, İlyas Yalçıntaş, Feride Hilal Akın, Mete Özbey, Tuna Akşen, Ceren Pektaş, Cansu Öktem, Cemre Sıla Atılğan, İlayda Şoför, Buket Sena Özdemir, Yeliz Korkmaz ve Nursema Altuntaş eşlik etti.

3 başka gecede 3 büyük konser

Geçen sene olduğu üzere bu sene de İGEF ile gençler özledikleri konserlere kavuştu. İGEF 2021’in birinci gününde Eypio, ikinci gününde İlyas Yalçıntaş ve üçüncü gününde Feride Hilal Akın en hoş müziklerini İGEF iştirakçileri için seslendirdi.

İGEF’te kahkahalar havada uçuştu

Şenlik boyunca Post 42 takımı Hepsiburada ile Z raporunu almak için bir ortaya geldi. 19 Mayıs gecesi Cem Personeller ve Fazlı Polat’ın İnternaktif Talk Show’u şenliğin en sevilenleri ortasına girdi. Şenliğin ikinci gününde Can Bonomo, Can Pak, Bengi Apak ve İsmail Türküsev’in hazırladığı Türkiye’nin en sevilen podcast programı ‘’O Stil Mı?’’ dinleyicileriyle İGEF’te buluştu. ‘’Hızlı Olan Kazanır’’ ve ‘’wtcN vs. Kendine Müzisyen’’ üzere formatlarla da İGEF’tE kahkaha hiç eksik olmadı.

Espor etkinlikleriyle yeni jenerasyon bir şenlik

İGEF 2021’in her günü oyun, her günü turnuva heyecanı ile geçti. Brawl Stars, Fortnite, Rocket League ve League of Legends üzere en sevilen üretimlerin yer aldığı şenlik takviminin son gününde Red Bull Campus Clutch Finalleri büyük bir heyecana sahip oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı