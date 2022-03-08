Türkiye’nin en büyük tarım fuarından sürdürülebilirlik vurgusu

Tarım sektörünün Türkiye’deki en büyük buluşması olan Konya Tarım Fuarı, bugün itibariyle Konya Ticaret Odası – Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. 12 Mart’a kadar sürecek olan fuarda 150’den fazla tarım makinesinin lansmanı yapılacağı biliniyor.

Her geçen gün değeri daha da anlaşılan tarım sektörü, ülkemizin de önemli sektörleri arasında başı çekiyor. Türk tarım makineleri ihracatının 2021 yılında 1,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesiyle beraber, üreticiler normalleşmeyle beraber yeni bir ihracat rekoru kırmaya hazırlanıyor. Türk tarım makinelerinin dünyayla yarışabilecek potansiyelinden alınan güçle Tüyap Konya Fuarcılık tarafından Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle hazırlanan Konya Tarım 2022 Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı bugün itibariyle on sekizinci kez kapılarını açtı. Tarımın başkenti Konya’da düzenlenen fuar, 8-12 Mart 2022 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası – Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde yeni iş birliklerine sahne olacak.

150’den fazla lansman

Konya Tarım Fuarı’nın her geçen yıl inovatif ürünlerin sergilendiği önemli bir platform olarak tarım profesyonellerinin beğenisine sunulduğunu aktaran Tüyap Konya Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Bugün itibariyle fuarımızın kapılarını ‘Özlem Bitiyor’ mottosuyla büyük bir heyecanla açtık. Tüyap Fuarcılık Grubu olarak bu yıl düzenlediğimiz ilk tarım fuarı olma özelliğini taşıyan Konya Tarım Fuarı, aynı zamanda ülkemizin de en büyüğü olmasıyla tüm tarım sektörünü bir araya getiriyor. Rüştünü yabancı iş insanlarına da ispatlayan fuarımızda, Tüyap’ın dört ülkede bulunan yurt dışı ofisleri ve şehrin önemli kurumlarının katkılarıyla yapacağımız B2B organizasyonu yeni ihracat bağlantılarının kurulmasına büyük katkı sağlayacak. 20 ülkeden 461 firmamız fuara katılıyor, katılımcılarımız toplamda 150’nin üzerinde tarıma yönelik araç, alet, makine, aksam ve ekipman lansmanı yaparak sektöre yeni bir soluk getirecek. 116 ülkeden ve ülkemizin 75 şehrinden profesyonel ziyaretçilerimizi ağırlayacağız. Bu vesileyle hem her daim yanımızda olan fuar paydaşlarımıza teşekkür ediyor hem de günün önemine binaen alandaki kadın çiftçilerimiz de dahil olmak üzere tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Fuar Arena’da Dünya Emekçi Kadınlar Günü coşkusu

Fuarın medya sponsoru Agro TV, açık sergileme alanında fuar boyunca gerçekleştirilecek ‘Fuar Arena’ yarışmasıyla çiftçileri ekran başına toplayacak. Fuar Arena’nın açılışını gerçekleştiren Tüyap Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop, “Konya Tarım Fuarı’nı Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde açtığımız için büyük mutluluk duyuyorum. Tüyap Fuarcılık Grubu olarak Türkiye ortalamasının üstünde kadın çalışan oranımız, bizim gurur kaynağımız. Bugün geldiğimiz noktada icra kurulundan tutun da teknik operasyonlarımızın yönetimine kadar tüm önemli işlerimizde bir kadın emeği var. Kadın istihdam oranımızın daha da arttırılması için yeni dönemde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buradan hareketle Tüyap’ın kadın çalışanlarına teşekkür ediyor ve Fuar Arena’nın Konya Tarım Fuarı’ndaki ilk yarışmacısı olan Türkiye Ralli Şampiyonu Burcu Çetinkaya’ya pistte başarılar diliyorum” dedi.

Yerli ve milli üretim vurgusu

Fuarda lansmanı ilk kez yapılacak olan 150’nin üzerinde tarım makinesi bulunuyor. Türkiye’de ilk kez sergilenecek olan oran kontrollü ilaçlama sistemi, yerli rulo balya makinesi, yerli üretim biçerdöver, en güçlü bahçe traktörü, hıza duyarlı gübre dozajlama sistemi dikkat çekici ürünler olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra bir traktör firması Türkiye’deki bir milyonuncu traktörünü fuarda sergilerken, bir diğeri ise iki özel üretim traktörünü açık arttırmayla fuarın dördüncü gününde satarak elde edilen geliri bir hayır kurumuna bağışlayacak. Geçtiğimiz yıl İtalya’da ‘Tractor of the Year’ (Yılın Traktörü) ödülünü kazanan 6120 M adlı traktör de fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Fuarın en büyük makinesi unvanıyla sergilenecek olan bir pancar hasat makinesi 13 metrelik boyu, 4 metrelik eni ve 27,5 tonluk ağırlığıyla dikkat çekiyor.

Sürdürülebilirlik için dünyada bir ilk

Fuar katılımcılarından biri ise dünyanın ilk fosil yakıtsız çeliğini üretmeyi başardı. Konya Tarım Fuarı’nda sergilenecek olan çelik, karbon ayak izinin sıfır olmasıyla önemini her geçen gün arttıran ‘sürdürülebilirlik’ temasına vurgu yapacak. Ayrıca dronelardan uydu destekli ilaçlama sistemleri ve otomatik traktör dümenleme sistemlerine kadar akıllı tarım olarak da bilinen Tarım 4.0 konusu fuarda geniş çapta yer alacak.

Fuar 5 gün boyunca ziyarete açık

Konya Tarım Fuarı 8-11 Mart tarihlerinde 9.30-18.00 saatleri arasında, son gün olan 12 Mart tarihinde ise 9.30’dan 17.00’ye kadar ziyarete açık olacak. Fuara gelmeden önce online kayıtlarını tamamlayan ziyaretçiler, sıra beklemeden fuar alanına alınacak. Ücretsiz davetiye ve detaylı bilgiye www.konyatarimfuari.com web sitesinden erişilebilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı