Türkiyenin En Çekici İşverenleri Belirlendi

Türkiye’nin en kapsamlı gençlik araştırması Universum Türkiye’nin En Cazibeli Patronları 2021 Araştırması 100.000’e yakın iştirakçiyle rekor kırarak tamamlandı.

Her yıl dünyanın 60 ülkesinde 1,8 milyon gençle gerçekleştirilen Universum En Alımlı Patronlar Araştırması’nın Türkiye ayağı tamamlandı. Gençlerin çalışma hayatından ve en cazip patronlardan beklentilerini gösteren bu araştırma ile, 2021 yılının en alımlı patronları de belirlenmiş oldu.

Universum Türkiye’nin En Cazip Patronları 2021 Araştırması, Türkiye’nin önde gelen 59 üniversitesinden 71.584 öğrenci ile bu üniversitelerden mezun halihazırda çalışma hayatında olan 20.528 genç profesyonel ve 3.809 tecrübeli profesyonelin iştiraki ile Türkiye’nin en kapsamlı gençlik araştırması oldu. Bu yıl 9. defa yapılan araştırma, pandemi devrinde gerçekleşmesiyle de farklı bir ehemmiyet taşıyor.

Universum Türkiye’nin En Cazibeli Patronları 2021 Araştırması’nın sonuçlarının küresel ve ulusal pek çok şirket tarafından merakla beklendiğini belirten Universum Türkiye Önderi Evrim Kuran, “Her şeye karşın araştırmamızı bu yıl 9. sefer tamamlamanın memnunluğunu yaşıyoruz. Universum En Cazip Patronlar Araştırması, her yıl sonuçları merakla beklenen ve şirketlerin gençlerin fikirlerine gösterdiği ehemmiyeti ortaya koyan bir araştırma. Türkiye’nin gençlerine, beklentilerine, gerçekliklerine ve global dünyanın çok çeşitli coğrafyasına kıyasla farklılıklarına bakmak, iş ömrünün geleceğine ve o gelecekle ilgili sorumluluklarımıza dair değerli bildiriler taşıyor. Bu yıl 100.000’e yakın iştirakçi ile rekorumuzu kırdık ve araştırmamıza gösterilen ilginin her geçen yıl daha da artması bizi sevindirirken daha da motive ediyor. ülkenin niceliksel olarak en kapsamlı gençlik araştırmasını gerçekleştirmiş olmanın büyüsüne fazla kapılmadan, merak içgüdümüzü taze tutarak patronlar, önderler, üniversiteler ve türlü alandan kural koyucular için manalı bir fotoğraf ortaya koymaya çalışıyoruz.” dedi.

Paradigma Değişikliğine Muhtaçlık Var

Evrim Kuran, araştırmanın bu yıl birinci sefer pandemi periyodunda gerçekleştiğini ve ortaya çıkan datalarda bu etkiyi gördüklerinin altını çizdi: “Pandemi bütün dünyayı ve dalları tesiri altına aldı, bu etkiyi araştırmamızda da gördük. Şimdi iş hayatına atılmayan gençlerin patronlardan beklentilerinin de pandemi tesiriyle daha farklı boyutlar kazandığını gördük. Dünyadaki ve Türkiye’deki Y ve Z jenerasyonu gençlerin iş hayatına bakışı ve değişen beklentileri patron markasında bir paradigma değişikliğine muhtaçlık olduğunu gösteriyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı