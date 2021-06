Türkiye’nin en iyi işverenleri Ulusal Sertifika Günü’nü kutlayacaklar

Tüm ölçekteki şirketlere 30 yıldan fazla müddettir 5 kıtada 60’tan fazla ülkede harika iş yeri olmaları ve kendilerini geliştirmeleri konusunda araştırma ve danışmanlık hizmeti veren Great Place To Work®, 22 Haziran gününü “Great Place To Work Ulusal Sertifika Günü” ilan etti. Dünyanın dört bir yanında çalışanları tarafından mükemmel işyeri olarak tanımlanan şirketler, “En Yeterli Patronlar Sertifikası” almaya hak kazanıyor. Düzgün patron markası olma konusundaki ayrıcalıklarını gösterebilecekleri Great Place To Work Ulusal Sertifika Günü ile şirketler bir yandan potansiyel çalışanları için cazibe merkezi oluşturabilecekler, öteki taraftan da mevcut çalışanlarının işyerleriyle gurur duymalarını sağlayacaklar.

“Sertifikalı şirketler çalışanı merkeze alıyorlar”

Çalışmalarıyla “En Yeterli Patronlar Sertifikası”na hak kazanan işyerlerinin onore edilmesinin değerli olduğunu belirten Great Place To Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Great Place To Work olarak her yıl dünyanın dört bir yanında milyonlarca çalışanla yaptığımız araştırma sonucunda gördük ki çalışan odaklı kurum kültürü oluşturan şirketler hem gelir hem de kâr açısından harika muvaffakiyetler elde ediyorlarken ayrıyeten müşteri tecrübesi açısından da pazar başkanı pozisyonuna yükseliyorlar. Bu mevzuda farkındalık yaratmak üzere, En Düzgün Patronlar Sertifikası almaya hak kazanmış şirketlerin, ayrıcalıklı olmalarını kutlamalarını dilek ettik ve 22 Haziran’ı Ulusal Sertifika Günü ilan ettik. Great Place To Work olarak şirketleri çalışanları üzerinden kıymetlendiriyor ve elde ettikleri skora nazaran ‘En Güzel Patronlar Sertifikası’ alıp alamayacaklarına karar veriyoruz. ‘Yüksek İtimat Kültürü’ temelli işyerlerinin inşası ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere çalışıyoruz. Bu yıl çalışmamıza katılan 217 şirketten sırf 91’i sertifika almaya hak kazandı. Bu başarılı şirketlerimizi kutluyor, Great Place To Work Ulusal Sertifika Günü’nü büyük coşkuyla kutlayacaklarına inanıyorum. Hem patronlar hem de çalışanlar bunu sonuna kadar hak ediyorlar” dedi.

En Düzgün Patronlar Sertifikası’na nasıl sahip olunuyor?

Great Place To Work, çalışan odaklı “Trust Index©” anketi ve kurum kültürü tahliline dayanan “Culture Audit©” tahlil metodolojisiyle kurumların performans kıymetlerini tespit ediyor. Her yıl dünyanın dört bir yanında birebir kriterler dahilinde 7 binden fazla şirket ve 100 milyonun üzerinde çalışanla gerçekleştirilen anketlerle küresel çapta kıyaslanabilir sonuçlar elde ediliyor. Trust Index, içerdiği 68 kapalı uçlu ve 3 açık uçlu soru setiyle kurumun çalışan nezdindeki performansını ortaya koyuyor. Great Place To Work’ün başka bir araştırma hizmeti olan Culture Audit ise merkezine ‘güven’i alarak insan kaynakları ile idare süreçlerindeki 9 alana odaklanıyor. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Great Place To Work sertifikasını elde edebilmek ve bu unvanı 1 yıl boyunca tüm irtibat çalışmalarında kullanmak için şirketlerin Trust Index skorunun 65 ve üzerinde olması gerekiyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı