Türkiye’nin En Seçkin Markaları Sodexo FlexoGift’te!

Çalışanlara çağdaş, esnek ve dijital tahliller sunan Sodexo, geliştirdiği dijital ikram platformu ‘’FlexoGift’’ ile kurumsal armağan alanında yeni bir devri başlatıyor. ‘’FlexoGift’’ sayesinde çalışanlar, patronları tarafından belirlenen armağan ölçülerini taşınabilir uygulama üzerinden dijital çeke dönüştürerek besinden giysiye, elektronikten konut dekorasyonuna, akaryakıttan e-ticarete kadar çeşitli kategorilerde birbirinden seçkin markalardan diledikleri hediyeyi kendileri seçebiliyor.

Patronları tarafından FlexoGift’lerine yüklenen armağan ölçüleri ile Hopi üzerinden Boyner, YKM, Beymen Club, Kiğılı, Gülaylar, Altınyıldız Classics, Miniso üzere markalardan; ayrıyeten CarrefourSA,IKEA, Mediamarkt, Migros, Morhipo, Teknosa ve Trendyol üzere daha birçok markadan gereksinimlerine nazaran alışveriş yapabilen çalışanlar, dijital armağan çeklerini mağazalarda ya da markaların online alışveriş sitelerinde değerlendirebiliyor, bakiyelerini son kuruşuna kadar harcayabiliyor. Şirketlerin birbirinden farklı kurumsal ikram seçeneklerini çalışanlarına tek bir platform üzerinden sunmasını sağlayan ‘’FlexoGift’’ ile Sodexo, günümüz değişen çalışma tertibine ve çalışan gereksinimlerine uygun uçtan uca dijital bir hizmet sunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı