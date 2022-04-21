Türkiye’nin en yetenekli breakdansçıları Red Bull BC One Finali’ne özel atölyelerle hazırlanıyor

Dünyanın en prestijli breaking yarışması Red Bull BC One, Türkiye’nin en iyi B-Boy ve B-Girl’lerini belirlemek için geri dönüyor. Türkiye’nin her noktasından yeteneğine güvenen katılımcılar için başvuruların redbullbcone.com adresinden 10 Mayıs tarihine kadar devam ettiği Red Bull BC One’ın Türkiye finali bu yıl 15 Mayıs tarihinde Antalya’da gerçekleşecek. Türkiye’nin en iyi breakdansçısı olmak isteyen breaking tutkunları, rakiplerine karşı şanslarını yükseltmek ve en iyi olmak için, alanının tanınmış isimleriyle düzenlenecek atölye çalışmalarına katılma fırsatı da bulacak. 22 Nisan Cuma günü İzmir HipHome Dance’de, 23 Nisan Cumartesi günü Bursa ViaDance’te, 24 Nisan Pazar günü İstanbul Dansorium’da ve 1 Mayıs Pazar günü Ankara Flow Dance Studio’da gerçekleştirilecek özel atölye çalışmalarında katılımcılar Türkiye’nin en iyi dansçılarından breaking’in püf noktalarını öğrenecek. Türkiye finalini kazanan B-Boy ve B-Girl’ler 12 Kasım’da New York’ta gerçekleşecek dünya finalinde ülkemizi temsil edecek.

Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl’lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breaking yarışması olarak bilinen Red Bull BC One; Türkiye Finali’ni bu yıl Antalya’ya taşıyor. 14 Mayıs’ta ön elemeler ve atölyelerle başlayacak ve final karşılaşmaları 15 Mayıs tarihinde Antalya’da gerçekleştirilecek Red Bull BC One Türkiye Finali’nde, başarılı dansçılar yeteneklerini sergileme imkanına sahip olacak.

Türkiye’nin en iyi dansçısı olmak isteyen breaking tutkunları, aynı zamanda rakiplerine karşı şanslarını yükseltmek için düzenlenecek atölye çalışmalarına katılma fırsatı da bulacak. Breaking dünyasının tanınmış, en başarılı dansçıları, bu sene Türkiye şampiyonu olmak için mücadele edecek katılımcıları, tekniklerini geliştirmeleri ve jüriyi etkileyecek en özel hareketleri bulmaları için destekleyecek atölye çalışmaları gerçekleştirecek. Red Bull BC One Türkiye Finali öncesindeki atölye çalışmaları 22 Nisan’da İzmir’de başlayacak. HipHome Dance’de gerçekleştirilecek ilk atölyede breaking sahnesinin sevilen isimleri Fox ve Jimmyking temel bilgileri katılımcılara aktaracak. 23 Nisan’da Bursa ViaDance’te Edwin ve Fox, 24 Nisan’da İstanbul Dansorium’da Edwin ve Utawlee ile devam eden atölyelerin son durağı ise Red Bull BC One 2021’in kazananı B-Boy Jester ve Sincap’ın mentörlüğünde 1 Mayıs günü Ankara Flow Dance Studio olacak. Ayrıca tüm atölyelerde iyi ve adil bir mücadelenin püf noktaları da yetenekli dansçılar Aydan ve Foggy tarafından Battle System seanslarında katılımcılara aktarılacak.

Türkiye’nin her noktasından yeteneğine güvenen katılımcıların başvurularını 14 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlayarak, 15 Mayıs tarihinde Antalya’da gerçekleştirilecek Türkiye finalinde becerilerini sergileme imkanına sahip olacağı Red Bull BC One yarışmasında Türkiye’nin en iyi B-Boy ve B-Girl’ünü, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan Red Bull All Star ailesinden Lil G, Red Bull BC One Dünya Finali 2021 jürilerinden B-Girl Sarah Bee ve efsanevi Türk B-Boy “Mucize” Mümtaz’dan oluşan jüri belirleyecek. Red Bull BC One Cypher’a başvuru kurallarına ilişkin daha fazla bilgiye redbullbcone.com adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı