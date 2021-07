Türkiye’nin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvası

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile espor ve oyun pazarında gerçekleştirdiği işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Vodafone, milletlerarası online oyun devi Riot Games ile Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğu kapsamında 4 yıldır muvaffakiyetle sürdürdüğü işbirliğinin kapsamını genişletti. FreeZone Gaming portföyüne “League of Legends: Wild Rift” mobil oyununu da ekleyen Vodafone, FreeZone’lu gençlere “Wild Rift”i internetinden yemeden ve en düşük ping garantisiyle oynama ayrıcalığı sunuyor. Vodafone FreeZone ve Riot Games, 30 Haziran’da Türkiye’nin birinci 5G Wild Rift Taşınabilir Turnuvası’nı da düzenleyecek. “Vodafone FreeZone Wild Rift 5G Turnuvası” adıyla düzenlenecek aktiflik, 5G üzerinden canlı yayınlanacak.

Vodafone FreeZone ve Riot Games işbirliğinin ayrıntıları, Vodafone Türkiye İcra Heyeti Lider Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul’un katılımıyla düzenlenen online toplantıda aktarıldı.

Meltem Bakiler Şahin: “Espor pazarına 31 milyon TL’lik yatırım yaptık”

Oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Konseyi Lider Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone FreeZone markamızla 5 yıl evvel adım attığımız espor pazarına 31 milyon TL’lik yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yılda bu yatırımımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Hem Gamer ek paketlerimiz, hem de FreeZone Gaming portföyümüz ile gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ilişkin ikramlar kazanma talihi sağlıyoruz. Gaming portföyümüzle 2018’den bugüne 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştık. Gaming uygulamaları için verdiğimiz sınırsız GB’ların yanı sıra FreeZone’a gelen müşterilere birçok oyun platformunda geçerli ücretsiz oyun için para veriyoruz. 2018’den bu yana 1,5 milyon TL kıymetinde dayanak verdik. Artık de 4 yıldır iş ortağımız olan Riot Games ile gençlere yeni bir oyun yararı sunmak üzere harekete geçtik. FreeZone’luların paketlerinde bulunan ve kotadan yemeyen oyun uygulamaları tarafına, hiçbir fiyat değişikliği olmadan, ‘League of Legends: Wild Rift’ taşınabilir oyununu ekledik. ‘Wild Rift’ oyunu yalnızca Vodafone FreeZone paketlerinde internetinden yemeden oynanabiliyor. Sunduğumuz Garantili Bit Suratı özelliğiyle, şebekemizde önceliklendirilen FreeZone’lular bu oyunu oynarken en düşük ping garantisine sahip oluyor. Ayrıyeten, Riot Games ile birlikte ülkemizin birinci 5G Wild Rift Taşınabilir Turnuvası’nı da düzenleyeceğiz. ‘Wild Rift’ işbirliğimizle bölümde yeni bir sayfa açacak olmanın heyecanı içindeyiz. Tüm oyunseverleri turnuvamızı takip etmeye davet ediyoruz.”dedi.

Erdinç İyikul: “Öncelikli maksadımız, oyun tecrübesini en üst seviyede tutmak”

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul ise şöyle konuştu: “Riot Games olarak, uzun yıllardır dijital oyun ekosisteminin bayrak taşıyıcılığını üstleniyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularımıza tüm şartlarda en üst seviye oyun tecrübesi yaşatmak öncelikli gayemiz. Taşınabilir oyun dünyasında pek çok unsur imza atan Wild Rift, teknik ayrıntılarından dizaynına, müziklerinden oyun içi yeniliklerine kadar uzun yıllar boyunca büyük emekler verdiğimiz bir eserimiz. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Wild Rift’in 2021 Apple Tasarım Ödülü’nü kazanması da bizleri çok heyecanlandırarak onurlandırdı. Gerek oyuncularımızdan gerekse öteki paydaşlarımızdan aldığımız geri dönüşlerden yanlışsız yolda olduğumuzu anladığımız Wild Rift, bizler için yesyeni bir tecrübe seyahatine açılan bir kapı oldu. Bu seyahatte elbette tüm paydaşlarımızla birlikte yürüyoruz. Bu kapsamda, geçmişte de birlikte oyuncularımza pek çok yenilik sunduğumuz Vodafone FreeZone markasıyla yeni bir işbirliğine daha imza atmaktan çok memnunuz. Merkezinde ‘oyuncu deneyimi’ olan bir şirket olarak, bu işbirliğiyle oyuncularımıza ve kesimimize sunduğumuz faydayı büyütmeyi hedefliyoruz. Riot Games Türkiye olarak her vakit oyuncularımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”dedi.

FreeZone Gaming portföyüne “Wild Rift” eklendi

Vodafone FreeZone, “Wild Rift” işbirliğiyle, gençlere sınırsız oyun tecrübesi yaşatmaya devam ediyor. Vodafone FreeZone, halihazırda FreeZone’lu gençlere ikram olarak verdiği oyun yararlarına ek olarak, paketlerinde bulunan ve kotadan yemeyen oyun uygulamaları istikametine, hiçbir fiyat değişikliği olmadan, “League of Legends: Wild Rift” taşınabilir oyununu da ekledi. Böylelikle FreeZone’lular, paketlerinde daha fazla sayıda kotadan yemeyen oyun uygulamasına sahip olabiliyor. “Wild Rift” oyunu yalnızca Vodafone FreeZone paketlerinde internetinden yemeden oynanabiliyor.

En düşük ping garantisi

Vodafone, FreeZone’lu gençlerin oyun tecrübesini de düzgünleştiriyor. Vodafone’un yeni jenerasyon kapsamasıyla mevcut taşınabilir altyapısını daha süratli, daha esnek ve gecikme müddeti daha düşük bir yapıya kavuşturan Vodafone, sunduğu Garantili Bit Suratı (GBR – Guaranteed Bit Rate) özelliğiyle, şebekesinde önceliklendirilen FreeZone’lulara “Wild Rift” oyununu en düşük ping garantisiyle oynama imkânı sunuyor. Kişiselleştirilmiş şebeke yapısıyla oyunculara azamî sürat ve asgarî gecikme mühletleri sağlamayı hedefleyen Vodafone, oyuncuların “Wild Rift” platformundaki gecikme müddetinde olağan Vodafone kullanıcılarına nazaran 10 ms’ye varan güzelleşmeler sağlarken, 60 ms’den yüksek gecikme yaşanma ihtimalini de yarı yarıya azaltacak.

Türkiye’nin birinci 5G Wild Rift Taşınabilir Turnuvası

Vodafone FreeZone ve Riot Games ayrıyeten, Türkiye’nin birinci 5G Wild Rift Taşınabilir Turnuvası’nı da düzenleyecek. Riot Games Espor Sahnesi’nde 30 Haziran’da “Vodafone FreeZone Wild Rift 5G Turnuvası” adıyla gerçekleştirilecek turnuvaya toplam 1200 başvuru alındı. 4 takım halinde 20 kişinin yarışacağı ve kadro kaptanlarının gaming influencer’ları “Zeonn” (Necati Akçay), “Immortoru” (Furkan Tekeş), Tolgahan “Oyunbros” Türkben ve “Miafitz”den (Gözde Demiral) oluşacağı turnuvada, geriye kalan 16 oyuncu sosyal medyada özel bir kurguyla seçilen gönüllüleri kapsayacak. Turnuvaya grup kaptanları ve shoutcaster’lar Riot Games Espor Sahnesi’nden, 16 istekli ise pandemi önlemleri nedeniyle konutlarından katılacak. Espor Sahnesi’ndeki ekip kaptanları oyuna 5G altyapısıyla bağlanacak ve 5G uyumlu aygıtlarla oyunu oynayacak. Turnuva canlı yayını da 5G üzerinden verilecek. Turnuva, Vodafone FreeZone YouTube kanalı ve grup kaptanlarının Twitch hesaplarından izlenebilecek.

League of Legends’ın taşınabilir versiyonu

Android, iOS ve belirtilmemiş konsollar için Riot Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan “League of Legends: Wild Rift”, çok oyunculu bir online savaş arenası görüntü oyunu olarak geçen yıl piyasaya sürüldü. “League of Legends”ın taşınabilir versiyonu olan “Wild Rift”te, “League of Legends”da olduğu üzere, oyuncular eşsiz yeteneklere sahip bir karakteri (“şampiyon”) denetim ediyor ve rakip grubun “Nexus”unu yok etmek emeliyle oyunculardan oluşan bir takıma yahut Yapay Zeka (AI) denetimli ünitelere karşı savaşıyor. Tüm şampiyonlar göreli olarak zayıftan başlayıp, oyun boyunca eşya ve tecrübe biriktirerek güçleniyor.

