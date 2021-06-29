Türkiye’nin ilk YEK-G Sertifikası Zorlu Enerji’den

Türkiye’nin yenilenebilir güç alanındaki öncülerinden Şiddetli Güç, EPİAŞ tarafından hizmete açılan YEK-G piyasasınınbirinci sürecini yaparak Türkiye’nin birinci YEK-G sertifikasının sağlayıcısı oldu.

Kızıldere 3 santralinde üretilen yenilenebilir kaynaklı güç, Güçlü Enerji’nin Osmangazi Bölgesi’nde bulunan perakende ofisleri için EPİAŞ üzerinden YEK-G ile sertifikalandırıldı. Bu sayede Kuvvetli Enerji’nin perakende ofis binalarında kullandığı güç, yenilenebilir güç sertifikası ile belgelendirilmiş oldu.

Yenilenebilir güç kaynaklarının daha aktif ve verimli kullanılması için üretimden tüketime her alanda rol model olmayı hedefleyen Güçlü Enerji, 15 Haziran tarihinde EPİAŞ’ın uzlaştırma sonrası uygulamaya açtığı YEK-G sistemi üzerinden ihraç yoluyla birinci sertifikasını oluşturup itfa yolu ile kullandırarak bir prensip imza attı.

Sürdürülebilirlik yaklaşımının temelinde tesir odaklı büyüme, düşük karbonlu etraf dostu operasyon ve tedarik zinciri idaresi ile lokal sosyo-ekonomik kalkınma yer alan Güçlü Enerji,

Kızıldere 3 Jeotermal Güç Santralinden ürettiği enerjiyi, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak vilayetlerinden oluşan Osmangazi Bölgesi’nde bulunan perakende ofis binalarında kullanarak, binalarını yeşil güç sertifikası ile belgelendirmiş oldu.

Türkiye’deki elektrik üretiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan gerçekleştiren şirket, ürettiği enerjiyi ferdi ve kurumsal aboneleri ile dileyen hür tüketicilerin de kullanımına sunacak.

Yenilenebilir Güç Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi

Güç Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), elektriğin üretimi ve tüketiminde yenilenebilir güç kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırılmak, belgelemek ve etraf muhafaza hedefleriyle, 01 Haziran 2021 tarihinde Yenilenebilir Güç Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemini devreye almıştır.

Sistem kapsamında şirketler, Avrupa Birliği’nin Paris Muahedesi ile kaide koştuğu tedarik zincirinin kaynağını belgelemesi konusunda YEK-G’den faydalanabilecek ve dileyen tüketiciler yeşil güç kullanma imkanı bulacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı