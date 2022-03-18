Türkiye’nin net sıfıra yolculuğunda konuya hakim finans profesyonellerine ihtiyaç artıyor

Küresel finans ve muhasebe meslek kuruluşu ACCA, Londra’da yapılan “İngiltere – Türkiye Yeşil Finansman Konferansı”na katıldı. “Yeşil Finansın Yaygınlaştırılması: Düzenleyici En İyi Uygulamalar” panelini yöneten ACCA Sürdürülebilirlik Başkanı Emmeline Skelton, iklim değişikliği ve net sıfıra yolculuk hikayesinin kurumların stratejik planlama ve risk yönetimi süreçlerinin bir parçası olarak kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğini belirerek, “Bu konularda karşılaştırılabilir raporlama yapabilecek, tam donanımlı finans ve muhasebe profesyonellerine ihtiyaç artıyor” dedi.

Türkiye ve İngiltere COP 26 hedefleriyle paralel şekilde Türkiye’de yeşil finans ekosisteminin geliştirilmesini desteklemek için Londra’nın tarihi finans merkezi City of London’daki Mansion House’ta “İngiltere-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı’nı düzenledi.

Dünyanın 178 ülkesinde 233 binden fazla üyesi bulunan küresel bir finans ve muhasebe meslek kuruluşu olan ACCA’in de yer aldığı konferansta iklim değişikliğiyle mücadelede ve uyumda geliştirilebilecek finansman araçlarına dair farklı başlıklar altında paneller gerçekleşti.

“Yeşil Finansın Yaygınlaştırılması: En İyi Düzenleyici Uygulamalar” panelini yöneten ACCA Sürdürülebilirlik Başkanı Emmeline Skelton, “Günümüzde, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bütün bu finansal ve düzenleyici yeniliklere hakim, iklim değişikliği ve net sıfıra dair risk ve fırsatların yönetimi hakkında ilgili, kurumlarının bu konulara dair karşılaştırılabilir, tutarlı bilgileri raporlayıp yatırımcılara paylaşabilecek tam donanımlı finans ve muhasebe profesyonellerine ihtiyaç artmaktadır” dedi. Skelton, sözlerine şöyle devam etti:

“İklim değişikliğinin karmaşık doğası nedeniyle, bu konuya dair gelecekteki yollar ve sonuçlar belirsiz olsa da iklim değişikliğine ilişkin risklerin gerçekleşme olasılığı oldukça yüksektir. İklim değişikliği ve net sıfıra yolculuk, önümüzdeki on yıllarda ekonomilere önemli maliyetler getirecek. Bu maliyetlerin ülkeler arasındaki ve içindeki dağılımı oldukça belirsiz olsa da kısa, orta veya uzun vadede ekonomi genelinde kuruluşlar için önemli riskler ve fırsatlar oluşturacağı açık. İklim değişikliği ve net sıfıra yolculuk, kurumların performansları veya gelecekteki görünümleri üzerindeki finansal etkisi sebebiyle kurumların stratejik planlama ve risk yönetimi süreçlerinin bir parçası olarak kapsamlı bir şekilde ele alınmalıdır. Yeşil tahviller, karbon fiyatlandırması ve karbon sınırı ayarlama mekanizmaları gibi finansal ve düzenleyici yenilikler, 2050 yılına kadar net sıfıra giden yolda davranışların ayarlanmasında önemli bir rol oynayacak.” Finans ve muhasebe profesyonellerinin, sürdürülebilirlik raporlaması ve çevresel, sosyal ve yönetişim kriterleri (ESG) odaklı tahvil ihraçlarına ilişkin çerçevelerin oluşturulmasına dair gelişmelerde yatırımcılara netlik kazandırabileceğinin altını çizen Skelton, finans ve muhasebe profesyonellerinin oluşturacakları iklim finansı iş modellerinin iklim teknolojisi yatırımlarını da kapsaması gerektiğini ifade etti.

ACCA’NIN TÜM DEĞERLERİ BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI İLE YAKINDAN UYUMLU

ACCA Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Afganistan Bölge Başkanı Filiz Demiröz ise ACCA’in tüm değerleri, amacı ve stratejisinin BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile yakından uyumlu olduğunu hatırlatarak, “1 Aralık 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na olan bağlılığımızı uluslararası kamuoyu ile paylaştık. Haziran 2020 tarihinde, İngiltere’de hayata geçen dünyanın ilk Yeşil Finans Eğitim Tüzüğü’nü (Green Finance Education Charter) ilk imzalayan taraflardan biri olduk” dedi.

Sürdürülebilirlik, yeşil finans ve çevre konularının geleceğin finansal raporlama şekli olan entegre raporlama konularının ACCA Ruhsatı müfredatında yer aldığını belirten Demiröz, şöyle devam etti: “ACCA Ruhsatına ilaveten sürdürülebilirlik ve entegre raporlama sertifika programları ve küresel çapta gerçekleştirdiğimiz ve sektöre yön veren araştırmalarımız ile aday ve üyelerimize iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik konusunda ihtiyaçları olan mesleki ve teknik eğitim ve desteği sağlıyoruz. ACCA üye ve adaylarının, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ile mücadele ve yeşil finansa dair güncel mesleki bilgi, beceri ve deneyimleri ile ülkemiz ekonomisine iş dünyasının yeşil dönüşümünü, yeşil kalkınmasının ve yeşil finansmanın gelişiminin hızlandırılmasındaki kritik rollerine destek olacağına inanıyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı