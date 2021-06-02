Türkiye’nin Öncü Yatırım Hizmetleri ve Varlık Yönetim Grubu ÜNLÜ & Co, bugün talep toplamaya çıkıyor

ÜNLÜ & Co, halka arz kapsamında bugün prestijiyle iki günlük talep toplamaya (31 Mayıs-01 Haziran 2021) çıkıyor. Sermaye Piyasası Şurası (SPK) tarafından halka arz başvurusu onaylanan ÜNLÜ & Co hisseleri için halka arz fiyatı 6,9 TL olarak belirlendi.

BASIN BÜLTENİ – 30.05.2021 Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık idaresi kümesi ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.’nin (ÜNLÜ & Co), bugün talep toplamaya çıkıyor. 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde talep toplayacak şirketin yüzde 26’lık payının halka arzına ait müracaat Sermaye Piyasası Şurası (SPK) tarafından onaylanmıştı. Hem sermaye artırımı hem de ortak satışı metotları kullanılarak yapılacak halka arz için fiyat 6,9 TL olarak belirlendi.

Halka arz için Yapı Kredi Yatırım Menkul Bedeller A.Ş. liderliğinde toplam otuz aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilecek şirket hisselerinin 50’si’i yurt içi ferdî yatırımcılara, 40’ı yurt içi kurumsal, 10’u da yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının 26 olması öngörülüyor. Ek satışın yapılmayacağı halka arzda sermaye artırımının 37.269.158 TL nominal kıymetli hisseler (82), ortak satışının da 8.263.851 TL nominal kıymetli hisseler (18) için olması planlandı.

Kurulduğu günden bu yana geçen 25 yılda yatırım hizmetleri ve varlık idaresi alanlarında yürüttüğü faaliyetleriyle bölümünün öncü kümelerinden biri olan ÜNLÜ & Co, 2020 yılını 603 milyon TL etkin büyüklük, 242 milyon TL brüt kâr ile kapattı. Gelirlerinin 77’si devamlı gelirlerden oluşan ÜNLÜ & Co’nun 2020 yılı net kârı 61 milyon TL, özkaynak kârlılığı ise 27 olarak gerçekleşti. Son üç yılda sistemli olarak artış trendinde seyreden şirketin brüt kârı 2018 yılında 161 milyon TL iken 2019 yılında 174 milyon TL’ye ve 2020 yılında da 242 milyon TL’ye ulaştı.

Halka Arz Geliri Faaliyetlerin Geliştirilmesi ve Yeni Yatırımlar İçin Kullanılacak

Türkiye’nin birinci birleşme ve satın alma şirketi olarak 1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co’da kurucu ortak Mahmut L. Ünlü’nün 84,3, Wellcome Trust’ın 9,8, Standard Bank’ın 4,4 ve şirket çalışanlarının 1,5 hissesi bulunuyor. Merkezi İstanbul’da olan ÜNLÜ & Co; İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir şubeleri ile ülkemizdeki hizmet ağını geliştirirken; New York ve Londra’daki iştirakleri ile de memleketler arası piyasalarda Türkiye’nin yatırım elçiliğini yapmaya devam ediyor.

Maksatlarının, kökleri sağlam, milletlerarası piyasalarda isminden kelam ettiren bir yapı kurmak olduğunu vurgulayan ÜNLÜ & Co İdare Şurası Lideri ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, “Halka arzdan elde edilecek geliri faaliyetlerimizin geliştirilmesi ve yeni yatırımlar için kullanacağız. Emelimiz, 100 yıl sonra da varlığını sürdürecek, başarılı, önder, başkan, teşebbüsçü ruhunu koruyan bir yatırım bankacılığı kümesi oluşturmak.” dedi.

Halka Arz, Kurumsal Yapıyı Destekleyecek

Memleketler arası piyasalarda rekabet edebilmenin tek yolunun müşteri odaklılık ve kurumsal yapı olduğuna dikkat çeken Mahmut L. Ünlü halka arz ve yatırım bankacılığı lisansıyla, 1996 yılında kurdukları bağımsız satın alma ve birleşme danışmanlığı şirketine yeni stratejilerle paha katmayı ve yatırımcının bedelini bilen tahliller üretmeye devam etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Toplumdan aldıklarını topluma vermeyi prensip edindikleri söyleyen Ünlü; küme bünyesinde yürütülen kurumsal toplumsal sorumluluk projeleri kapsamında “Girişimcilik, eğitim ve bayanın iş hayatındaki rolü” alanlarındaki çalışmalarını sürdüreceklerini de tabir etti.

ÜNLÜ & Co Hakkında

1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co Kümesi, 1998’den bugüne gerçekleştirdiği 110 başarılı süreç ile Türkiye’nin önder birleşme ve satın alma danışmanı oldu. Şirket ayrıyeten, 2010’dan bugüne gerçekleşen toplam süreç adedi, toplam hudut ötesi süreç adedi, toplam özel fon süreç adedi sıralamalarında da önder pozisyonda. (Kaynak: Mergermarket)

ÜNLÜ & Co Kümesi, 2010-2020 yılı ortasındaki halka arzlar, ikincil halka arzlar ve hızlandırılmış talep toplama (accelerated book building) süreçlerini içeren sermaye piyasası süreçlerinde, özelleştirmeler hariç 22 pazar hissesi, 32 süreç ve 3 milyar dolarlık süreç meblağı ile tüm finans kurumları içinde başkan durumda yer alıyor. (Kaynak: Bloomberg)

Türkiye’nin önder tahsili gecikmiş alacak yönetimi şirketlerinden biri İstanbul Varlık, 310 milyon TL’nin üzerinde yatırım ile 3,7 milyar TL anapara büyüklüğünde portföye sahip.

ÜNLÜ & Co ayrıyeten çatısı altında faaliyet gösteren DAHA Yatırım Danışmanlığı ile nitelikli ferdî ve kurumsal müşterilere bireye özel yatırım danışmanlığı hizmeti sunuyor. DAHA faaliyetleri kapsamında yönetilen varlıkların fiyatı 2020 yıl sonu prestijiyle 4 milyar TL düzeyinde. Varlık İdare hizmetlerinde ise, 280’den fazla çalışanıyla Tahsili Gecikmiş Alacak İdaresi alanlarında faaliyet gösteriyor. Fon ve Portföy İdaresi ve Tahsili Gecikmiş Alacaklar İdaresi kümesi altında yönetilen varlık fiyatı ise yaklaşık 4,46 milyar TL’ye ulaştı.

Merkezi İstanbul’da olan ve 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co Grubu’nun ayrıyeten İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir’de şubeleri, New York ve Londra’da ise iştirakleri bulunuyor.

Ödüllerimizden

EMEA Finance/ Europe Banking Awards 2020- Türkiye’nin En Düzgün Birleşme & Satın Alma Şirketi Mükafatı

Euromoney Awards for Excellence 2015- Yılın En Güzel Birleşme ve Satın Alma Danışmanı

Euromoney Awards for Excellence 2016/ 2019- Türkiye’nin En Yeterli Yatırım Bankası

ACQ5 Küresel Awards 2020 -Türkiye – Yılın Yatırım Bankası

TSPB Altın Boğa Mükafatları 2020 – Satın Alma ve Birleşme Süreçleri Başkanı & Toplumsal Paha Projesi (ÜNLÜ & Co Bayan Teşebbüsçüler Akademisi)

Bonds & Loans 2020 – Yılın Proje Finansmanı Finalisti – Unifree Duty Free Anonim Şirketi Üçüncü Havalimanı Projesi / Yılın Yapılandırılmış Tahvil İhracı Runner-Up – ÜNLÜ Menkul Hasat Varlık Finansman Fonu/ Tarfin Tarım A.Ş.

BV Awards 2020 -Türkiye / En Âlâ Araştırma Grubu

Sardis Awards – Müspet Toplumsal Tesir – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği / ÜNLÜ & Co Bayan Teşebbüsçüler Akademisi / Gümüş Sardis

ARC Awards 2020 – Fotoğraf Kategorisi Gold Ödül / Klasik Faaliyet Raporu Silver Ödül / İdare Heyeti Lideri Metni Silver Ödül

İstanbul Marketing Awards 2020 – Faaliyet Raporu Tasarımı

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı