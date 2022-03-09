Türkiye’nin Yatırımcılık Tarihine Eğlenceli Bir Bakış: “Yatırım Tavsiyesi Değildir” 12 Mart’ta Yayında

Tahtakale yıllarından Borsa İstanbul’un bugününe, algoritmik robotlar devrinden kripto para dönüşümüne… Türkiye’nin yatırımcılık tarihi, Dr. Berra Doğaner’in ifadesiyle “zirveler ve çöküşler tarihi”. GAİN’in 4 bölümlük yeni belgesel serisi “Yatırım Tavsiyesi Değildir” İşte bu tarihi eğlenceli ve enerjik bir tarzda aktarıyor. Alanında uzman öğretim üyeleri, finans danışmanları ve küçük yatırımcıların yorumları izleyiciyi bazen acı acı gülümsetiyor, bazense kahkaha kaçınılmaz oluyor.

“Tahta” tabiri nereden geliyor? “Evlat sahibi olmak”, “kol kesmek”, ne demek? Teknik analizle papatya falı arasında bağ var mı? Hisse senediyle kurulan duygusal ilişki ne sonuç verir? BOFA robotu gerçekten hep kazanıyor mu? Düğünlerde bile takılan coin’ler artık bir yatırım aracı mı? Boğa sezonu ve ayı sezonu nasıl başlıyor? Kripto dönüşümü ne zaman tamamlanacak?

GAİN’in yeni belgesel serisi “Yatırım Tavsiyesi Değildir, öğretim üyeleri, finans danışmanları ve amatör yatırımcılar gibi birçok kişinin, borsa, piyasalar ve coin dünyası üzerine tecrübelerini, bilgi ve yorumlarını izleyici ile paylaşıyor. Bir çırpıda izlenebilen yapım, yatırım dünyasının en ciddi yönlerini dahi izleyiciyi teknik detaylara boğmadan, gülümseterek ve enerjik bir tarzda aktarıyor.

Türk yatırımcısının dünü, bugünü: Yüksek getiriler, düşüşler ve travmalar

Programın ilk yarısında, İstanbul Borsası’nın ve Türk yatırımcılığının Tahtakale yıllarından günümüze kadarki tarihi farklı yönleriyle ele alınıyor. O dönemde piyasaların nasıl şekillendiği, büyük getiri ve düşüş dönemleri, sistemin halen süren sorunları, kur krizleri ve yatırımcının psikolojik travmaları gibi başlıklara değiniliyor. Pandemi sonrasındaki yatırımcı yığılması, yabancı yatırımcıların son dönemdeki çıkışları, yeni yatırımcı profili gibi güncel konular da yorumlanıyor.

“Halkın parası”: Kripto para dönüşümü ve büyük umutlar

“Yatırım Tavsiyesi Değildir”, ikinci yarısında ise son 10 yıla damga vuran kripto para dönüşümüne yer veriyor. Kripto para yatırımcıları, bu alandaki öncü kurumların kurucusu girişimciler, eterium madencileri ve stratejistler söz alıyor. Coin dünyasında olanlar, “kalkın parası” olarak tanımlanan kripto paraya getirilen yasaklar, yüksek meblağları umutla coin’e bağlayıp panik satışlarıyla büyük zarar edenlerin hikayeleri ve kripto influencer’larının etkisi gibi noktalar dikkat çekiyor.

Programın yönetmenliğini Utku Uçar, yapımcılığını ise Serkan Çakarer üstleniyor.

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Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı