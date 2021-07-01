Multiligo kurucu ortağı ve tahlil mimarı Doğancan Ülker, büyük bir potansiyel barındıran ihracat modeli e-ihracatın son yıllarda artan kıymetine işaret ederek, “Türkiye’nin global ölçekte e-ticaret ve e-ihracat pazarlarında var olabilmesi için hem devlet kurumlarına hem de şirketlere çok iş düşüyor.” dedi. Ülker, “Türkiye’nin yeni ihracat vizyonu ‘e-ihracat’ olmalı.” kelamlarını vurguladı.

Doğancan Ülker, KOBİ’ler başta olmak üzere farklı ölçeklerdeki şirketlerin gündeminde olan e-ihracata ait değerli değerlendirmelerde bulundu. Mikro ihracat kapsamında Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) ile e-ihracat yapılabildiğini hatırlatan Ülker, mikro ihracatın Türkiye’ye mahsus bir ihracat modeli olduğuna işaret etti. Bu sayede yurt dışındaki amaç kitleye direkt satış imkanı olduğuna dikkat çeken Doğancan Ülker, e-ihracatın avantajlarına ait şu bilgileri paylaştı; “E-ihracat, birçok açıdan avantajlar barındırıyor. Ülkenin ihracat ile kalkınmasında büyük bir potansiyeli var. Örneğin, e-ihracatta döviz kuru farkı sebebiyle kârı azamî seviyeye çıkarmak mümkün. Yurt içindeki kur dalgalanmalarından etkilenmeden kâr edilebilir. Bu açıdan KOBİ’ler bu büyük fırsatı çok güzel değerlendirmelidir. Şirketlere küresel bir vizyon sunması da kıymetli bir avantaj olarak görülmelidir.”

“E-ihracatta gümrük prosedürleri ve maliyetleri yoktur”

Covid-19 pandemisi sürecinde online alışverişe talepte öngörülemeyen bir artış yaşandığına işaret eden Ülker, bunun global pazarlama açılmak için bir fırsat olduğunu vurguladı. Ülker, “E-ihracatta KDV’siz fatura düzenlenebiliyor. KDV iadesinden faydalanmak mümkün. Klâsik ihracattaki prosedürler e-ihracatta yoktur. Gümrük maliyetlerine katlanmak gerekmez. Ayrıyeten, sıhhat riskleri bulunan birtakım eserler dışında sertifika ya da uyumluluk evrakı almaya gerek yoktur. Yalnızca ‘CE’ evrakı ile satış yapılabilir. Devlet takviyeler ve teşviklerden de faydalanmak mümkündür. Pandeminin ortaya çıkardığı online alışveriş trendi de e-ihracata başlamak için bir fırsattır.” kelamlarını kaydetti.

“E-ihracatta iade demek, satıştan ziyan etmek demektir”

E-ihracat için yanlışsız pazarda yanlışsız eserler seçmenin kıymetini de vurgulayan Doğancan Ülker, şöyle devam etti; “E-ihracat için öncelikle gaye kitle ve pazar tahlilleri yapmak gerekir. Ayrıyeten, gaye pazara uygun hakikat eserler seçilmelidir. Örneğin; tüketici elektroniği markaları ile meşhur bir ülkeye e-ihracat ile elektronik eserler sunmak hakikat bir eser seçimi olmayacaktır. E-ihracat kanalları da yanlışsız seçilmelidir.”

E-ihracatta en kıymetli bahsin yurt dışı depo ve lojistik operasyonları olduğunu belirten Ülker, “E-ihracatta birinci etapta fulfillment merkezleri üzere hizmetlerden faydalanmak yararlı olacaktır. Daha sonra pazardan alınacak hisseye nazaran özel depo ve lojistik operasyonları düşünülebilir. E-ihracatta iade demek, eser satışından ziyan etmek demektir. Zira yurt dışına gönderilen bir eserin iade edilmesi sonucu eserin fiyatından fazla maliyetler çıkabilir. Bu sebeple iade idaresi için yurt dışı depo operasyonları kesinlikle düşünülmelidir.” tabirlerini kullandı.

“KOBİ’ler e-ihracat vizyonu belirlemeli”

“Türkiye’nin yeni ihracat vizyonu ‘e-ihracat’ olmalı.” kelamlarını vurgulayan Doğancan Ülker, kelamlarını şöyle tamamladı; “Ticaret Bakanlığı datalarına nazaran, 2020’nin birinci 6 aylık periyodunda e-ihracat sayısı 1 milyar 421 milyon dolar oldu. Tıpkı devirde e-ihracatın genel ihracata oranı ise yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Dünya hudut ötesi ticaretin oranı ortalama yüzde 4,4 düzeyinde gerçekleşiyor. Yani Türkiye, e-ihracatta dünya ortalamasının çok altında kalıyor. Türkiye’nin global ölçekte e-ticaret ve e-ihracat pazarlarında var olabilmesi için hem devlet kurumlarına hem de şirketlere çok iş düşüyor. Ticaret Bakanlığı, e-ihracatı, Türkiye ihracatını artırmak için kritik bir enstrüman olarak görüyor. E-ihracatı desteklemek hedefiyle önümüzdeki devirde bakanlığın katkısı ile yurt dışında farklı noktalarda yurt dışı lojistik merkezleri açılacak. Bu açıdan bilhassa KOBİ’lerin bu fırsatları görerek e-ihracat vizyonu belirlemeleri gerekiyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı