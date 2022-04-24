Türkiye’nin yerel hafızası İzmir’de buluşacak

Yetmiş iki il 400 ilçede seçilerek belediye başkanlığı ve meclis üyeliği yapmış olanlar büyük buluşma için İzmir’e gelecek.

Türkiye Belediye Meclis Üyeleri Birliği yönetimi ‘Yerel Yönetimler Çalıştayı’ hazırlıklarına hız verdi. Bu kapsamda birlik yönetimi ve çalıştay koordinatörlerinden oluşan ekip Çankaya esnaf lokantasında bir araya geldi. İftar yemeğinin ardından dönemin tecrübeli yerel yöneticileri görüşlerini bildirdi.

DEV BULUŞMANIN EV SAHİBİYİZ

Türkiye Belediye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, “Ülkemizin 72 ilinde 400 ilçesinde örgütlendik. Yurttaşlarımızın oyuyla seçilerek belediye başkanlığı belediye meclis üyeliği yapmış olan arkadaşlarımız önemli görevler yerine getirdiler. Dünden bugüne il ve ilçelerimizin yerel hafızalarını oluşturan yaşayan hazinelerimizin bilgi ve tecrübelerinin değerlendirilmesi için önemli bir çalıştaya ev sahipliği yapacağız. Bu dev buluşma Türkiye’nin batıya açılan kapısı İzmir’de yapılacak. Üç gün sürecek çalıştayımızın taslak planını oluşturduk. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katılacağı 12 Mayıs tarihinde gerçekleştireceğimiz toplantıda çalıştayımıza son şeklini vermiş olacağız. Şimdiden verdikleri destek için teşekkür ediyorum”dedi.

YEREL YÖNETİMLER ŞÖLENİ

İzmir’i yerel yönetim alanında ülkenin önemli bir merkezi yapma hedefinde olduklarını vurgulayan Türkiye Belediye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, “Büyük bir katılım ile birliğimizin genel kurulunu gerçekleştireceğiz. Yerel yönetimler şölenine dönüşecek kurulumuz kentimizi bir adım daha öne çıkaracak. Davetlilerimizin önerileriyle proje havuzumuz olacak. Bu önemli projelerin halkımıza hizmet edecek ekipler tarafından hayata geçirilmesini isteyeceğiz. Yüzlerce konuğumuzu kentimizi gezdirerek anlatacağız. Gelecek dönemde daha sıkı bağlar kurmalarını sağlayacağız. Şimdiden büyük resmi görebiliyoruz” şeklinde konuştu.

İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Akyarlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fikret Aktaş ile Buca Belediye Başkan Adayı Suat Nezir Birlik Üyeliği başvurularının da onaylandığı toplantıda Prof. Dr.Akyarlı, “Türkiye Belediye Meclis Üyeleri Birliği’nin aydın üyeleri ile birlikte olmaktan son derece mutluyum. Belediye başkanlıkları belediye meclis üyelikleri yapmış bu aydın insanlarla birlikte önemli projeleri hayata geçirebileceğimizi görüyorum. Üyesi olmaktan onur duyduğum bu birliğin her çalışmasında elimden gelen desteği sağlayacağım” dedi.

Dönemin belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri toplantının son kısmında eski günleri yad eden güzel anılarını paylaştılar. Önemli olanın bu gök kubbede hoş bir seda bırakmak olduğunu dile getirdiler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı