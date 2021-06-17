Ihlamur ile ekonomiye 30 milyon TL’lik şifa

Ihlamur ile ekonomiye 30 milyon TL’lik şifa

 Şifalı tesiri ile 7’den 70’e herkesin kullandığı ıhlamurda hasat periyodu başladı. Bilhassa soğuk algınlı
Ana Sayfa Spor 17 Haziran 2021 11 Görüntüleme

Türkiye’nin zirvede gerçekleşen en önemli maratonu

Türkiye’nin zirvede gerçekleşen en önemli maratonu

Bursa Büyükşehir Belediyesi spor turizminde marka aktifleri kente kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin dayanağı ile Uludağ’ın doruğunda 2-3-4 Temmuz 2021 tarihinde bu yıl 3. yapılacak olan ‘’Uludağ Premium Ultra Trail‘’ koşusu için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Uludağ’ın tepesinde gerçekleştirilecek “Bursa Büyükşehir Belediyesi Uludağ Premium Ultra Trail” Bursa’nın dünyaya tanıtımına da büyük katkı sağlayacak. Sporu tabana yaymak, gençlerin ve çocukların sporla buluşmasını sağlamak ismine birçok aktifliği hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen koşu, Uludağ ve etrafının süper tabiatı ve mahallî dokusu ile teknik yapısını birleştirerek tüm atletlere unutamayacakları bir yarış sunacak.

7’den 70’e herkes koşacak

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı uyumunda 1 genel klasman ve 5 farklı yaş kategorisinde yapılacak uzun soluklu yarış, yerli-yabancı 66K, 30K, 16K ve 6K etapları ile 1000’e yakın sporcuyu ağırlayacak. Maraton koşucuları, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Tepe, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan üzere Bursa’nın değerli ve kıymetli lokasyonlarından geçerek hem şiddetli hem de keyifli bir yarış deneyim edecekler. Tabiat sporları turizmine kıymetli katkı sağlayacak ultra-maraton halka açık gerçekleştirilecek. Uludağ’ın eşsiz hoşluğu eşliğinde maratona katılmak isteyen 7’den 70’e herkes tertibe kayıt yaptırabilecek.

3 gün kesintisiz heyecan

Üç gün boyunca çeşitli yan etkinliklerle de sahne olacak yarış ile marka bedeli kış aylarında yüksek olan Uludağ’a kıymetli bir yaz şenliği de kazandırılıyor. International Trail Running Association (ITRA) tarafından onaylanan parkurları tamamlayan koşucular, her bir parkur için belirlenmiş milletlerarası puanlara sahip olacaklar. Uludağ Ultra Maraton’un başlangıç noktası Kurbağa Kaya’daki meydan olarak belirlendi. Yarışa kayıt yaptıran tüm iştirakçiler, tepeye Teleferik ile fiyatsız taşınacak. 3 gün boyunca sürecek tertipteki yarışların startı, 3 Temmuz Cumartesi günü sabah 66K parkuruyla verilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Efsanevi boksör Floyd Mayweather, Youtuber’a karşı

Efsanevi boksör Floyd Mayweather, Youtuber’a karşı