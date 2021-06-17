Türkiye’nin zirvede gerçekleşen en önemli maratonu

Bursa Büyükşehir Belediyesi spor turizminde marka aktifleri kente kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin dayanağı ile Uludağ’ın doruğunda 2-3-4 Temmuz 2021 tarihinde bu yıl 3. yapılacak olan ‘’Uludağ Premium Ultra Trail‘’ koşusu için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Uludağ’ın tepesinde gerçekleştirilecek “Bursa Büyükşehir Belediyesi Uludağ Premium Ultra Trail” Bursa’nın dünyaya tanıtımına da büyük katkı sağlayacak. Sporu tabana yaymak, gençlerin ve çocukların sporla buluşmasını sağlamak ismine birçok aktifliği hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen koşu, Uludağ ve etrafının süper tabiatı ve mahallî dokusu ile teknik yapısını birleştirerek tüm atletlere unutamayacakları bir yarış sunacak.

7’den 70’e herkes koşacak

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı uyumunda 1 genel klasman ve 5 farklı yaş kategorisinde yapılacak uzun soluklu yarış, yerli-yabancı 66K, 30K, 16K ve 6K etapları ile 1000’e yakın sporcuyu ağırlayacak. Maraton koşucuları, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Tepe, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan üzere Bursa’nın değerli ve kıymetli lokasyonlarından geçerek hem şiddetli hem de keyifli bir yarış deneyim edecekler. Tabiat sporları turizmine kıymetli katkı sağlayacak ultra-maraton halka açık gerçekleştirilecek. Uludağ’ın eşsiz hoşluğu eşliğinde maratona katılmak isteyen 7’den 70’e herkes tertibe kayıt yaptırabilecek.

3 gün kesintisiz heyecan

Üç gün boyunca çeşitli yan etkinliklerle de sahne olacak yarış ile marka bedeli kış aylarında yüksek olan Uludağ’a kıymetli bir yaz şenliği de kazandırılıyor. International Trail Running Association (ITRA) tarafından onaylanan parkurları tamamlayan koşucular, her bir parkur için belirlenmiş milletlerarası puanlara sahip olacaklar. Uludağ Ultra Maraton’un başlangıç noktası Kurbağa Kaya’daki meydan olarak belirlendi. Yarışa kayıt yaptıran tüm iştirakçiler, tepeye Teleferik ile fiyatsız taşınacak. 3 gün boyunca sürecek tertipteki yarışların startı, 3 Temmuz Cumartesi günü sabah 66K parkuruyla verilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı