“Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” ‘İş Dünyası’ ödülüne Kübra Kalyoncu Şeherli layık görüldü

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon PV İcra Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ‘Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar’da ‘İş Dünyası’ kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon PV İcra Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, başarılarıyla topluma rol model olacak öncü kadınların ödüllendirildiği, enerji sektöründe kadın istihdamının artırılmasını teşvik eden ‘Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar’ ödülünün iş dünyası kategorisindeki sahibi oldu. Programın açılış konuşması T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapıldı.



T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, kadın ve erkek çalışan dengesi sağlanmış bir enerji sektörünün oluşmasını teşvik etmek amacıyla, bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” ödülünün ‘İş Dünyası’ kategorisindeki sahibi, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon PV İcra Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli oldu. Şeherli’ye ödülünü, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Gülsüm Azeri takdim etti.

Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde Emine Erdoğan ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla yapılan ödül töreni; akademi, siyaset, iş, sanat, spor dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcileri bir araya getirdi. Enerji sektörünün değişim ve dönüşümüne çalışmalarıyla imza atan kadınların başarılarını daha görünür kılmayı amaçlayan programda Akademi, İş Dünyası, Profesyonel, Girişimcilik, Enerjide Örnek Şirket, Geleceğe İlham Veren Kadın ve Jüri Özel olmak üzere yedi farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Güneş enerjisi ve elektrikli araç şarj istasyonlarını bir araya getirilmesinde bir ilk!

Ar-Ge dahil dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim merkezi olan Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası’na liderlik eden Kübra Kalyoncu Şeherli, enerjide bağımsız bir Türkiye için ülkenin güneş enerjisi ihtiyacını karşılamak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyor. Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise en büyük 5’inci güneş enerjisi santrali olan Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin hayata geçirilmesi sürecinde fabrikanın yönetimini üstlenen Şeherli, elektrikli araç şarj istasyonları sektöründe de Türkiye’nin en hızlı elektrikli araç şarj istasyonunu hayata geçirdi. OnCharge Markası ile başta EPDK, İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda kurulumları yapılan istasyonlar, Türkiye’de yenilenebilir enerji sektöründe bir ilki de gerçekleştirerek güneş enerjisini ve elektrikli araç şarj istasyonlarını bir araya getirdi.

Kübra Kalyoncu Şeherli, aynı zamanda dünyada ilk kez uygulanan bir yöntemle hayata geçirilen ve Türkiye’nin güneş enerjisi araştırmalarının merkezi olacak Scada Merkezi’nin (Merkezi Güneş Veri Depolama Merkezi) tasarım yarışmasında jüri üyeliği görevini üstlendi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı