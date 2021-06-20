Türkiye’ye örnek olacak “temiz” kampanya!

Lüleburgaz Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda mahalle sakinleriyle başlattığı paklık kampanyası ile Türkiye’ye örnek oluyor. Lider Gerenli’nin evvel mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinlediği akabinde da mahalle sakinleriyle birlikte eline süpürgeyi alıp sokakları süpürdüğü kampanyada bugünkü durak Cumhuriyet Mahallesi oldu. Paklık öncesi konuşma yapan Lider Gerenli, vatandaşlara etrafa karşı hassas olmaları tarafında davette bulundu.

2021 yılını belediye meclisi kararıyla “Çevre Yılı” ilan eden ve etrafa karşı hassaslıkta farkındalık yaratacak etkinliklere imza atan Lüleburgaz Belediyesi’nin mahallelerde başlattığı “Temizlik Kampanyası” tüm süratiyle sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Kocasinan Mahallesi ile başlangıcı verilen kampanyanın en son durağı Cumhuriyet Mahallesi oldu.

Vatandaşın problemlerini dinledi

Paklık kampanyası öncesinde vatandaşlarla açık hava toplantısında bir ortaya gelen Lüleburgaz Belediye Lideri Dr. Murat Gerenli, vatandaşların meselelerini tek tek dinledi. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Resmi Akçam ve Lüleburgaz Belediyesi daire müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, vatandaşların sıkıntıları kayıt altına alındı.

Birlikte mahalleyi süpürdüler

Toplantının akabinde Lider Gerenli ve vatandaşlar ellerine süpürgeleri alarak, farkındalık oluşturmak için sokakları süpürdü. 7’den 70’e çok sayıda mahallelinin yer aldığı aktiflik, Lüleburgaz’ın başka mahallelerinde de devam edecek.

Sürdürülebilir etraf vurgusu

Öte yandan paklık kampanyası öncesi yapılan toplantıda Lider Gerenli, etraf kirliliği konusunda değerli ihtarlarda bulundu. Sürdürülebilir etraf vurgusu yapan Lider Gerenli, pak bir etrafın herkesin takviye vermesiyle olacağını söyledi. Lüleburgaz Belediyesi’nin etraf konusunda değerli yatırımları planladığını ve sıfır atık konusunda ilerleyen süreçte çok kıymetli adımlar atacağını kaydeden Lider Gerenli, “Muhtarlık üzerinden geri dönüşümle ilgili taleplerimiz olacak ve sizlere sürprizlerimiz olacak. Bunları daima bir arada yapabilirsek daha sürdürebilir bir çevreyi yaratırız” dedi.

“Önce sokağımızı pak tutacağız”

Paklık şuurunun sırasıyla mesken, sokak, mahalle ve kent olarak oluştuğunu belirten Lider Gerenli, “Önce konutumuzdan, sokağımızdan başlayacağız. Mahallemizi pak tutacağız. Son olarak da kentimizi pak tutacağız. Etrafla ilgili bütün tedbirleri alacağız. Biraz daha fazla yürüyelim. Bisikletle gezelim. Zira arabayla her gittiğimizde havayı biraz daha kirletiyoruz. Egzoz gazları karbon salınımını artırarak dünyayı kirletiyor. Bu husus hepimiz için çok kıymetli. Her şeyi halletmek için çalışacağız. Etrafla ilgili lütfen şuurumuzu artıralım” tabirlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı