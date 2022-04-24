Türkiye’ye örnek olan “Çocuk Belediyesi” projesi yaygınlaşıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ilkini Seferihisar’da hayata geçirdiği Çocuk Belediyesi projesi yaygınlaşıyor. Başkan Tunç Soyer’in vizyon projesini tüm ilçelere yaymak adına başlatılan çalışmalar kapsamında ikinci Çocuk Belediyesi Tire’de açıldı. Başkan Soyer, “Çocuk Dostu Kentler” yaratmak için UNICEF kriterlerinin yaşama geçirilmesi amacıyla Türkiye’de çeşitli uygulamalar yapıldığını anımsatarak, bu kriterleri sağlamak için büyük bir kararlılıkla çalıştıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından ilki Seferihisar’da başlatılan Çocuk Belediyesi uygulaması yaygınlaşıyor. Katılımcı demokrasiyi geliştirmek, çocukların düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını destekleyen, çocuk haklarını gözeten ve çocukların yönetime doğrudan katıldığı, çocuk odaklı sistem Çocuk Belediyesi Tire’de de açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tire Belediyesi’nin birlikte hayata geçirdiği Çocuk Belediyesi’nin açılışı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran tarafından yapıldı.

Diğer ilçeler de projeyi örnek aldı

Çocuk Belediyesi açılış programının sunuculuğunu Fatih Ortaokulu öğrencilerinden 13 yaşındaki Abdullah Yağız Güreşen ile Ecem Betül Kara üstlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ile eşi Necibe Duran, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Ödemiş Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ile eşi Filiz Yılmazlar, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ile eşi Selma Eriş, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, çok sayıda çocuk ve yurttaş katıldı.

3 ilçede daha çalışmalar sürüyor

Açılışta konuşan Başkan Tunç Soyer çocukların gözlerindeki pırıltıyı gördüğünü, herkesin tüm gücünü bu pırıltıdan aldığını söyledi. Başkan Soyer, Karşıyaka ve Buca’da da ilçe belediyelerinin çocuk belediyesi açılışına hız verdiğini, Gaziemir’de ise Çocuk Meclisi çalışmalarının başladığını duyurdu. Başkan Soyer, “Çocuk Dostu Kentler” yaratmak için UNICEF kriterlerinin yaşama geçirilmesi amacıyla Türkiye’de çeşitli uygulamalar yapıldığını anımsatarak, bu kriterleri sağlamak için büyük bir kararlılıkla çalıştıklarını söyledi.

“Ne yapıyorsak aslında çocuklarımız için yapıyoruz”

Kentin her köşesini, sokakları, caddeleri, evleri ve parkları kısacası bir şehri şehir yapan ne varsa tümünü çocuklarla paylaştıklarını belirten Başkan Soyer, “Dahası şu hayatta ne yapıyorsak yapalım… Projelerimizi ve tüm planlarımızı. Aslında çocuklarımız için yapıyoruz. Görevimiz ne olursa olsun. Bizlerin ağzından çıkan cümleler, aldığımız her bir karar, bizden çok çocuklarımızın yaşamına değiyor. Onların geleceğini belirliyor” dedi.

“Dünyayı çocukların gözünden görebilmeliyiz”

Bu düşünceden hareketle, Seferihisar Belediye Başkanlığı görevini yürürken Çocuk Belediyesi kurmaya karar verdiğini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi: “ Çünkü çocukların kendi gelecekleri tarif edilirken söz hakkı olması gerekiyordu. Böylelikle, Türkiye’nin ilk Çocuk Belediyesi Seferihisar’da doğdu. Kurduğumuz Çocuk Belediyesi bir belediye başkanı olarak bana şu imkanı verdi: Dünyayı çocukların gözünden görebilmemi mümkün kıldı. Bir park mı yapılacak? Yoksa bir okul, pazaryeri mi? Elbette uzmanların, karar vericilerin düşünceleri önemli. Fakat bir tesisi, orayı kullanacak çocukların gözünden görmek en az meselenin teknik özellikleri kadar değerli. Çünkü o park, o okul, o yaşam alanı çocuklara ait.”

Çocuk Belediyesi kent geneline yayılıyor

Başkan Soyer Seferihisar Çocuk Belediyesi’nde sadece çocuklar için değil, aynı zamanda çocuklarla birlikte icraat yapmanın anahtarını bulduklarını da dile getirerek “Bugün bu anahtarı, İzmir’in kadim ilçesi Tire’ye taşıyoruz. Bugün, Tire Belediyesi ile birlikte Tire Çocuk Belediyesi’ni açmanın gururunu yaşıyoruz. İzmir’in bir başka bölgesinde, Gürçeşme’de ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Belediyesi kampüsünün yapımı devam ediyor. Binanın tadilatı ve bahçesinin yapımı için Tire Belediyesi’ne destek vermekten gurur duyduğumuz çocuk belediyemize katkımız bundan sonra da sürecek. Buradaki organizasyonlar, eğitim faaliyetleri ve diğer tüm çalışmalarda da Tire Belediyemizin yanında olacağız” dedi. Soyer, Çocuk Belediyesi vizyonunu benimseyerek Tire’ye taşıyan Salih Atakan Duran’a teşekkür etti.

“Çocukların görüşlerini hayata geçirme imkanı bulacağız”

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da Çocuk Belediyesi’ni ilçeye kazandıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür ederek, “Bu güzel uygulama ile çocuklarımızın belediyeye daha çok katılmalarını sağlayacağız. Onların görüşlerini hayata geçirme imkanı bulacağız. Çocuklarımıza çok değer veriyoruz. Onların görüşleri, belediyeciliğin her alanında bizim için çok önemli. Onlara her alanda danışacağız” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı