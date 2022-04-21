Turnuvada Şampiyon Belli Oldu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlkokullar Arası 23 Nisan Halı Saha Futbol Turnuvası’nda şampiyon Özel Altınyıldız Koleji oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Nevşehir Belediyesi İlkokullar Arası Futbol Turnuvası Kapadokya Sentez Halı Saha da gerçekleştirildi.

30 Ağustos İlkokulu, 75. Yıl İlkokulu, Güzelyurt Turgut Akdevelioğlu İlkokulu, Ersular İlkokulu, Alacaşar Ş. Cebrail Aksöz İlkokulu, Özel Altınyıldız Koleji, 19 Mayıs İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, 100. Yıl Ülfet Başer İlkokulu ve Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu takımlarının katıldığı turnuvada maçlar iki ayrı grupta oynandı.

30 Ağustos İlkokulu’nun 4. ve 19 Mayıs İlkokulu’nun 3. olduğu turnuvanın finalinde Güzelyurt Turgut Akdevelioğlu İlkokulu ve Özel Altınyıldız Koleji karşı karşıya geldi.

Öğrenci velilerinin de büyük ilgi gösterdikleri ve oldukça çekişmeli geçen müsabakayı 3-1 kazanan Özel Altınyıldız Koleji turnuvanın şampiyonu olurken Güzelyurt Turgut Akdevelioğlu İlkokulu ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Final müsabakası sonrasında dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ve okul idarecileri tarafından verildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı