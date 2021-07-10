‘Turnuvanın Şampiyonu Kim Olur’ bahsi iddaa’da

Kral Oranlar ile daha heyecanlı olan iddaa’nın uzun vadeli ‘Turnuvanın Şampiyonu Kim Olur’ bahsinde Fransa’ya 4,10 oran belirlendi. Horozlar’ın akabinde İtalya’ya 5,80, İngiltere’ye 6,00, Almanya 6,50, İspanya’ya 7,0, Belçika’ya 7,80, Hollanda’ya da 8,0 oran verildi. Son şampiyon Portekiz’e ise 9,80 oran çıktı.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın heyecanı devam ederken, iddaa’da ‘Özel Aktiflik Oyunları’ da sürat kesmeden sürüyor. Turnuvada birbirinden zevkli maçlar oynanırken, turnuvanın şampiyonunun kim olacağı da merak ediliyor. iddaa’nın uzun vadeli ‘Turnuvanın Şampiyonu Kim Olur’ bahsinde Fransa’ya 4,10 oran belirlendi. Horozlar’ın akabinde İtalya’ya 5,80, İngiltere’ye 6,00, Almanya 6,50, İspanya’ya 7,0, Belçika’ya 7,80, Hollanda’ya da 8,0 oran verildi. Avrupa Futbol Şampiyonası’nın son şampiyonu Portekiz’e ise 9,80 oran çıktı.

iddaa bayilerinde ‘Kral Oranlar’ var

Bahisseverler, Avrupa Futbol Şampiyonası boyunca iddaa’nın ‘Kral Oranları’ ile yalnızca iddaa bayileri ve iddaa.com’a özel, her hafta belirlenen maçlarda daha yüksek oranlar ile oynayabiliyorlar. Bu sayede Avrupa Futbol Şampiyonası’nın nabzı, iddaa bayilerinde ve iddaa.com’da daha yüksek atacak.

İşte ‘Turnuvanın Şampiyonu Kim Olur’ bahsinin oranları:

EKİP ORAN Fransa 4,10 İtalya 5,80 İngiltere 6,00 Almanya 6,50 İspanya 7,0 Belçika 7,80 Hollanda 8,0 Portekiz 9,80 Danimarka 16,00 İsveç 40,00 Hırvatistan 50,00 Çekya 60,00 Ukrayna 70,00 Galler 70,00 İsviçre 70,00 Avusturya 120,00

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı