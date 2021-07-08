TÜSEV’de görev değişimi

Toplantıda TÜSEV Temsilciler Heyeti üyeliği için yapılan seçimlerde; ENKA Spor Eğitim ve Toplumsal Yardım Vakfı’nı temsilen Alparslan Tansuğ, Aydın Doğan Vakfı’nı temsilen Candan Fetvacı, Vehbi Koç Vakfı’nı temsilen Cihan Özsönmez, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı’nı temsilen İhtilal Çubukçu, Kadir Has Vakfı’nı temsilen Gün Han Başik, Türkiye Vodafone Vakfı’nı temsilen Hasan Süel, Anadolu Eğitim ve Toplumsal Yardım Vakfı’nı temsilen Nedret Aydemir, Türk Eğitim Vakfı’nı temsilen Nermin Ceylan, Hacı Ömer Sabancı Vakfı’nı temsilen Nevgül Bilsel Safkan ve Elginkan Vakfı’nı temsilen Prof. Dr. Öner Günçavdı Temsilciler Konseyi üyeleri olarak seçildiler. Kontrol Şurası üyeliği için yapılan seçimlerin sonucunda ise; Borusan Kocabıyık Vakfı’ndan Canan Ercan Çelik, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı-Cerebral Palsy Türkiye’den Nigar Evgin ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’ndan Sait Tosyalı TÜSEV Kontrol Heyeti Üyesi olarak seçildiler. Toplantıda ayrıyeten TEMA Vakfı İdare Heyeti Lideri Deniz Ataç’a TÜSEV Temsilciler Konseyi Lideri olarak vazifeye başladığı 2016 yılından bu yana TÜSEV’e yaptığı katkılardan ötürü plaket takdim edildi.

TÜSEV Temsilciler Konseyi Lideri Erdal Yıldırım Hakkında

1966 yılında Rize’de doğdu. 1981 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden, 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2005 yılında Indiana Üniversitesi’nden (IU) “Hayırseverlik Çalışmaları” alanında yüksek lisans diploması aldı.

1991-97 yılları ortasında Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Genel Sekreterliği yaptı. 1997 yılında atandığı Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürlüğü vazifesine yirmi üç yılı aşkın bir müddet aralıksız devam etti. Bu mühlet zarfında Vakfa bağlı tüm kurumların (Koç Üniversitesi, Koç Okulu, Amerikan Hastanesi, Sadberk Hanım Müzesi, Arter) idare ve / yahut icra konseylerinde misyon aldı. Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, TEGV, TEMA, TÜSEV üzere ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında idare şurası üyesi yahut mütevelli heyet üyesi olarak sorumluluk üstlendi.

2014 yılında IU Rektörü Prof. Michael McRobbie tarafından sivil toplum alanındaki ulusal ve milletlerarası çalışmaları nedeniyle Thomas Hart Benton madalyası ile ödüllendirildi. European Foundation Center’da (EFC) Governing Council üyeliği yaptı. Hala, Cenevre’de şurası ERFIP (Empower Families for Innovative Philanthropy) isimli vakıfta idare şurası üyeliğine devam ediyor. Yıldırım birebir vakitte 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın kurumsallaşma ve yönetişim faaliyetlerinden sorumlu İdare Heyeti Üyesi (Chief Governance Officer-CGO) olarak vazife yapıyor.

“Bana İdare Heyetini Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim” kitabı 2012 yılında, “Az mı Gittik, Uz mu Gittik: Yeni Vakıfların 50 Yıllık Hikâyesi” kitabı ise 2017 yılında Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı. 2016 yılında “Ateşin Üstünden Atladım” isimli özel bir kitaba da imza atan Yıldırım’ın dördüncü kitabı “Sayın Lider, Bedelsiz Üyeler” Haziran 2021’de yayımlandı.

Müzisyen Aslı Gökyokuş Yıldırım ile evli olan Erdal Yıldırım, Yaz, Nisan ve Can’ın babasıdır.