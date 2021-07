Tutku Dolu Komedi-Dram The Pursuit of Love BBC First’te

Emily Mortimer’in epey ses getiren uyarlaması The Pursuit of Love, oyuncu takımı, devir kostümleri ve senaryosuyla dönemin en tezli üretimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’deki izleyiciler serinin birinci kısmını 13 Temmuz saat 21:00’de Digitürk ve Tivibu’da yer alan BBC First kanalından izleyebilecekler.

Emily Mortimer’in epeyce ses getiren uyarlaması The Pursuit of Love, oyuncu takımı, periyot kostümleri ve senaryosuyla dönemin en tezli üretimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Tutku, aşk ve romantizm dolu bir atmosfer içerisinde geçen bu soft dram-komedi imalinin küresel promiyeri Mayıs ayında gerçekleşmişti. Türkiye’deki izleyicilerse serinin birinci kısmını 13 Temmuz saat 21:00’de Digitürk ve Tivibu’da yer alan BBC First kanalından altyazı seçeneğiyle izleyebilecekler.

Nancy Mitford‘un 1945 yılında yayımlanan birebir isimli romanında uyarlanan ve ünlü oyuncu Emily Mortimer tarafından kaleme alınan ve yönetilen The Pursuit of Love, izleyicileri Avrupa’da iki Dünya Savaşı ortasında geçen mert bir kıssayla başbaşa bırakıyor. Karizmatik, mert ve korkusuz Linda (Lily James) ile en yakın arkadaşı ve kuzeni Fanny Logan’ın (Emily Beecham) maceralarını ve talihsizliklerini husus olan üretim argümanlı sahneleriyle öykünün nabzını giderek artırıyor. Aşk ve memnun evlilik dileğiyle kendilerine yüklenen bu iki bayan karakter, ülkü bir eş bulmak için birbirlerinden epey farklı yolları deniyor ve bu sırada dostlukları hayli sıkıntı bir imtihandan geçiyor. Fanny tertipli ve sakin bir hayata razı olurken, Linda kalbinin peşinden giderek daha yabanî sularda yüzmeye karar veriyor. Birbirlerine epeyce zıt bu iki karakter bir ortaya geldiklerinde ekranın ötesinde izleyiciye geçen bir ahenk yakalamayı başarıyorlar.

1920’lerin Oxfordshire’nde Linda Radlett ve sevgili kuzeni Fanny Logan’ın bulundukları kırsaldan kaçmayı sabırsızlıkla beklemeleriyle başlayan dizi toplam 3 kısımla ekranlara geliyor. Lily James ve Emily Beecham üzere ünlü isimlere, Dominic West (The Wire, The Affair, Les Misérables) ve Dolly Wells (Drakula, Doll &Em) ve Andrew Scott (Fleabag, Sherlock) üzere yıldız isimler eşlik ediyor.

The Pursuit of Love, tıpkı vakitte COVID-19 pandemisinden sonra İngiltere’de çekimlerine devam eden birinci drama üretimlerinden biriydi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı