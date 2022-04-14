Tüv Ausrria 150. yaşını ‘geleceği yaşayarak’ kutluyor

Gözetim, denetim, eğitim ve sertifikalandırma alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren TÜV Austria, 150’nci kuruluş yıldönümünü kutladı. 27 ülkede 57 şirketi ile enerjiden otomotive, gıdadan inşaata kadar birçok sektörde hizmetlerini sürdüren şirket, Türkiye’de ise 10 bini aşkın kuruma en kaliteli hizmeti vererek, değer katıyor.

Gözetim, denetim, eğitim ve sertifikalandırma alanında çalışmalar gerçekleştiren TÜV Austria, 150’nci kuruluş yıldönümünü kutladı. 1872’den bugüne sektör ihtiyaçları doğrultusunda gelişen ve büyüyen TÜV Austria, enerji, endüstri, otomotiv başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumlara gözetim, denetim, eğitim ve sertifikalandırma hizmetleri veriyor.

Türkiye’de 300’ü aşkın kuruma hizmet

TÜV Austria Turk, proje büyüklüğü fark etmeksizin her sektördeki denetim, gözetim, belgelendirme, kalibrasyon, eğitim ve proje yönetimi taleplerini karşılıyor. TÜV Austria Turk’ün Türkiye’de ayrıca personel belgelendirme, tahribatsız muayene ve enerji alanında da 3 şirketi bulunuyor. Turizm Bakanlığının getirdiği düzenlemeler kapsamında otel ve restoranların pandemi koşullarına uygunluk sertifikaları için de denetimler yaparak, sertifikalarını düzenliyor.

TÜV Austria Turk’ün İstanbul merkez ofisinin yanı sıra Ankara, İzmir ve Bursa şubelerinde 650 çalışan ile hizmet verdiğine dikkat çeken TÜV Austria Turk Ülke Müdürü Yankı Ünal, “Endüstri ve Enerji, Altyapı ve Otomotiv, İş Sürekliliği olmak üzere üç ana kategoride; denetim, gözetim, belgelendirme, kalibrasyon, eğitim ve proje yönetimi kapsamlarında hizmetler veriyoruz. TÜRKAK’ın yanı sıra uluslararası firmalardan aldığımız; ISO: 17020, 17065, 17024, 17021 gibi yetkinlik sertifikalarımız bulunuyor. TÜV Austria Turk olarak, farklı alanlara doğru yatırım yapıyor, ülkemizde ve dünyada ilklere imza atıyoruz. Aynı zamanda sistem ve uygulamalarımızla grubun da gelişimine katkı sağlıyoruz” dedi.

Yıllık 10 milyon TL’lik yatırım yapıyoruz

TÜV Austria Turk’ün 2020 yılında yüzde 65 oranında büyüdüğünün altını çizen Ünal, “Son dört yılda yüzde 80’e varan son derece başarılı bir ivme gösteriyoruz. Yakaladığımız ivme ve geçmiş tecrübelerimizle de bu yıl kendimize yüzde 70 oranında büyüme hedefi belirledik. Bu hedefi tutturacağımızı hatta hedefin de üstüne çıkacağımıza inanıyoruz. Yatırım ve teknolojimizin yanı sıra büyümemizdeki en büyük artımızı, sunduğumuz hizmetlerin son derece geniş bir yelpazede olmasına bağlıyoruz. Her geçen gün daha fazla sektöre, kaliteli ve güvenli bir hizmet vermek için yıllık 10 milyon TL’lik yatırım yapıyoruz” dedi.

‘’22 bin sertifikalandırma hedefimiz bulunuyor’’

2022 yılında ilişkin hedefleri hakkında da bilgi veren Ünal şöyle devam etti: ‘’Yönetim sistemleri, turizm, endüstriyel belgelendirme ve personel belgelendirme alanında yılda 20 bin sertifikayı geçmiş bulunmaktayız. Hedefimizin çok yükseğe çıkmasının nedeni ayda yaklaşık bin 500’den fazla turizm alanındaki sertifikalandırmadır. Turizm alanında sertifikalandırma pandemi ile ilişkili olduğu için sertifikalandırmanın Turizm Bakanlığı tarafından devam ettirilmesi durumunda 22 bin sertifikalandırma hedefimiz bulunuyor.’’

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı